Le WiFi 7 (802.11be) pourrait aussi détecter les chutes de personnes âgées

Le WiFi 7 ou le nom retenu par WiFi Alliance pour la prochaine génération de réseaux sans fil 802.11be permettrait de détecter les mouvements en utilisant les ondes radio. L’idée centrale est de mieux focaliser le signal pour augmenter le débit et la portée.

WiFi Alliance le consortium qui vient de dévoiler le WiFi 6 (802.11ax) travaille déjà sur le futur standard WiFi 7 – ou en tout cas ce qui n’est pour l’instant officiellement désigné que sous la terminologie 802.11be. Selon The Next Web le consortium explore avec IEEE 802 de nouvelles améliorations du standard sans fil, à destination des véhicules mais aussi de la maison : les ingénieurs réfléchissent en effet à rendre le WiFi capable détecter des objets dans l’espace et les mouvements.

Quand le routeur détecte les mouvements

Une première application serait ainsi un nouveau système anti-collisions pour les voitures. Mais Paul Nikolich, président du groupe IEEE 802 qui participe à l’élaboration du standard, semble bien plus exalté par l’autre possibilité du 802.11be : « Nous souhaitons détecter les mouvements des personnes lorsqu’ils changent de pièce sans que ces dernières n’aient de capteurs. La technologie est également suffisamment sensible pour détecter votre rythme respiratoire car lorsque vous respirez vous changez les caractéristiques RF est de canal ».

Et l’ingénieur de poursuivre : « Imaginez quelques unes des applications. J’ai une mère de 93 ans, et si je mettait un point d’accès WiFi avec ces capacités chez elles, je serait capable de dire si tout va bien ou si elle a fait une chute ». Ces possibles cas d’utilisation n’étaient vraisemblablement pas anticipés par les ingénieurs qui cherchaient simplement à l’origine une nouvelle manière d’améliorer la bande passante pour que de nombreux appareils puissent se connecter au réseau avec des vitesses de l’ordre du gigabit sur une portée étendue.

Lire également : WiFi – la sécurité WPA 3 déjà crackée avant même sa généralisation !

Le nouveau standard ne devrait néanmoins pas arriver dès demain. Selon The Next Web, IEEE n’a commencé ses travaux sur le 802.11be que l’année dernière. A en croire le responsable, « le projet devrait se poursuivre pendant au moins quatre ans ». Outre ces fonctionnalités, IEEE cherche à réhausser la sécurité et la protection de la vie privée avec un groupe de travail dédié.

Source : The Next Web