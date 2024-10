Les iPhone dominent toujours le marché du reconditionné, mais cette marque pourrait bientôt les détrôner

Quel smartphone conserve le plus longtemps sa valeur ? Si les études placent toujours les iPhone dans les premières places, les modèles d'une autre marque gagnent du terrain et pourraient bien passer devant Apple.

Acheter un smartphone reconditionné n'est plus quelque chose de marginal. Il s'agit d'un marché à part entière dont le chiffre d'affaire ne cesse d'augmenter. En 2022, il grimpe de 15 % par rapport à 2021 et atteint 1 milliard d'euros en France. Plusieurs entreprises proposent de racheter les mobiles avant de leur redonner une deuxième vie. Pour les personnes aimant changer régulièrement de modèle, le prix moyen de revente est devenu un critère presque aussi important que la fiche technique.

Cela fait de nombreuses années qu'une marque domine à ce niveau-là : Apple. Les iPhone sont depuis longtemps les smartphones dont la dépréciation est la plus faible au fil des mois, comme le confirment plusieurs études. Et maintenant que les iPhone 15 ont un an, il est temps de vérifier si c'est toujours le cas avec le dernier rapport de SellCell, une firme spécialisée dans le reconditionné. Alors, verdict ?

Les iPhone perdent moins de valeur que les autres mobiles au fil des ans, mais cette marque réduit l'écart

Les constats sont multiples. D'abord, les iPhone sont toujours les rois de la revente d'occasion. Au bout de 12 mois, la série des iPhone 15 a perdu en moyenne 48,2 % de sa valeur d'achat initiale. C'est plus faible que les autres marques. Pourtant, on note qu'à chaque génération, la baisse est plus forte. Les iPhone 11 de 2019 valaient ainsi 43,8 % moins chers après un an. Un écart d'autant plus important qu'il rapproche Apple d'une autre marque.

Sans surprise, c'est Samsung qui pourrait bientôt prendre la tête du classement. Si les Galaxy S perdent plus de valeur que les iPhone sur une même période, la dépréciation diminue de modèle en modèle. Les Galaxy S23 sont à moins 61,1 % un an après leur sortie, contre 66,7 % pour les S22.

La série des S24 est arrivée en janvier, mais la tendance se confirme avec moins 50,4 % après 6 mois. Sauf renversement, il se pourrait bien que d'ici 3 ou 4 ans, investir dans un Galaxy S en vue de le revendre soit plus rentable qu'acheter un iPhone pour faire de même.