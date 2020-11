PS5, Xbox Series X et S : Orange a renforcé son réseau pour l’arrivée des consoles

Orange a renforcé son réseau Internet pour faire face à l'arrivée des PS5, Xbox Series X et des Xbox Series S sur le marché. En plein reconfinement, l'opérateur historique craignait que les pics d'utilisation générés par les deux consoles next gen ne provoquent des dysfonctionnements d'Internet.

Confinés à domicile, de nombreux Français passent leur temps sur Internet, Netflix ou sur un jeu en ligne. Depuis l'entrée en vigueur du deuxième confinement contre le Covid-19, Orange a d'ailleurs remarqué une hausse de 20% du trafic Internet, annonçait récemment Fabienne Dulac, la présidente d’Orange France.

“On se retrouve dans une situation assez analogue à celle que nous avions vécue lors du premier confinement, avec des réseaux habitués à absorber des pics d’audience. On retrouve, pendant cette période de deuxième confinement, des volumes et des accroissements quasiment similaires à la période de mars-avril” explique Fabienne Dulac à l'AFP.

Orange a anticipé le lancement des consoles

En plus de la pression supplémentaire suscitée par le confinement, le réseau d'Orange a aussi été mis à l'épreuve par l'arrivée des consoles de nouvelle génération de Sony et de Microsoft. Début du mois, les Xbox Series X et Xbox Series S sont en effet arrivées sur le marché, suivies il y a quelques jours par les PS5.

Pour s'assurer que le réseau ne rencontre pas de dysfonctionnements, Orange a préféré prendre les devants. En effet, l'opérateur était bien conscient que de nombreux joueurs allaient télécharger leurs jeux favoris sur leur console flambant neuve, voire jouer en ligne. Certains titres, comme Call of Duty : Black Ops Cold War, pèsent d'ailleurs près de 200 Go.

«Nous mobilisons des équipes supplémentaires pour superviser les réseaux et vérifier que rien ne perturbe leur bon fonctionnement lorsque nous anticipons des événements exceptionnels comme ceux-là» explique Laurent Perrier, directeur supervision d'Orange France, à nos confrères du Figaro. “Il faut anticiper en permanence. On n’augmente pas la capacité d’un réseau du jour au lendemain” précise le responsable. Ces précautions n'ont donc rien d'extraordinaire.

Source : Le Figaro