Orange : le trafic Internet augmente de 20% avec le reconfinement

Orange assure que le trafic Internet est en hausse de 20% depuis le reconfinement. Selon l'opérateur, le recours au télétravail, les plateformes de streaming comme Netflix et les jeux en ligne sont les principaux responsables de cette augmentation.

En ce mercredi 18 novembre 2020, Orange et les autres opérateurs célèbrent le “lancement officiel” de la 5G, et ce même s'il faudra attendre quelques semaines en vérité avant de pouvoir en profiter. En parallèle des débuts de la nouvelle génération de réseau mobile, Orange vient de publier ces données concernant le trafic Internet durant ce reconfinement.

Sans surprise, ce second confinement est marqué comme le premier par un trafic en nette augmentation, avec une consommation en hausse de “plus de 20%” selon les chiffres de l'opérateur français. “On se retrouve dans une situation assez analogue à celle que nous avions vécue lors du premier confinement, avec des réseaux habitués à absorber des pics d'audience”, détaille Fabienne Dulac, président d'Orange France, dans les colonnes du Figaro.

À lire également : Orange – les forfaits 5G sont disponibles, de 15 à 80 euros

Une situation similaire à celle du premier confinement

La responsable évoque “des volumes et des accroissements quasiment similaires à la période de mars-avril”. Néanmoins, elle précise que ce reconfinement se démarque par une explosion de la consommation des données mobiles, à hauteur de +30%. Le nombre d'appels téléphoniques a lui aussi nettement augmenté, avec une hausse de 33% du volume global par rapport à la période janvier-février 2020.

Comme le précise l'opérateur, le recours massif au télétravail, l'explosion des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, et la fréquentation toujours plus élevée des jeux en ligne provoquent cette hausse du trafic Internet. “Cette année 2020 va avoir plusieurs impacts avec une augmentation des usages numériques globaux, que ce soit dans la vie professionnelle avec le télétravail, mais aussi dans la vie personnelle. On aura un palier qui va être franchi”, assure Fabienne Dulac.

Pour rappel, l'opérateur a récemment fait un geste commercial en direction de ses abonnés. Du 12 au 18 novembre 2020, les abonnés Orange ont pu profiter de 60 chaînes en clair et en illimité. Parmi ces chaînes, on retrouve de nombreuses chaînes payantes comme le bouquet OCS, Action, TCM ou encore Automoto la Chaîne, l'une des chaînes préférées de Donald Trump Golf Channel ou encore la chaîne pour enfant Boomerang.

Source : Le Figaro