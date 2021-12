PS5, Xbox Series X : Amazon va réserver les restocks aux abonnés Prime

Les prochains restocks de PS5 et de Xbox Series X sur Amazon seront réservés aux abonnés Prime. Le géant américain vient d'annoncer la nouvelle sur son site web américain, laissant penser qu'un nouvel approvisionnement de consoles est prévu dans les semaines à venir.

Les PS5 et les Xbox Series X font partie des produits les plus recherchés des fêtes de fin d'année 2021. Plus d'un an après leur sortie sur le marché, les deux consoles de salon restent des denrées rares. Les rares restocks s'écoulent en l'espace de quelques minutes. Bien souvent, les nouveaux stocks sont surtout accaparés par les spéculateurs, soucieux de générer des bénéfices en revendant les machines sur des sites de petites annonces.

Dans ce contexte compliqué, Amazon a pris la décision d'avantager les abonnés au programme Amazon Prime. Sur le site web américain d'Amazon, on peut en effet lire sur la page consacrée à la PS5 : “les clients Amazon Prime auront un accès prioritaire à la PlayStation 5 jusqu'au 31 décembre”. Même son de cloche sur la page dédiée aux Xbox Series X. Par contre, aucun avertissement analogue n'est visible sur le site web français d'Amazon.

Amazon va vendre les PS5 et Xbox Series X en priorité aux clients Prime

On imagine que cette mesure vise à décourager les spéculateurs ainsi qu'à faire la promotion de l'abonnement Amazon Prime. Proposé au prix de seulement 49 euros par an, l'abonnement Prime permet d'accéder en priorité aux ventes flash, d'obtenir des livraisons plus rapides que les autres clients, d'accéder au catalogue Amazon Prime Video ou encore d'Amazon Music. Très accessible et répandu (aux USA notamment, avec 50% des ménages qui sont abonnés), l'abonnement Prime ne devrait pas permettre d'éviter la horde de scalpers qui vont se jeter sur chaque restock.

Aux dernières nouvelles, Amazon prévoit de mettre en vente un nouveau stock de consoles d'ici la fin de l'année, probablement en prévision des achats de Noël de ses clients, sur le marché américain. C'est d'ailleurs en prévision de ce réapprovisionnement que le géant du commerce en ligne a ajouté ces mentions sur son site. Pour l'heure, on ignore si des nouveaux stocks de PS5 et de Xbox sont également prévus d'ici la fin de l'année en Europe.