PS5 : un simulateur permet d’installer et de jouer à la console avant sa sortie !

Si vous n'avez réussi à précommander une PS5, ou n'avez pas tout simplement pas les moyens de vous offrir la console de Sony, pas de panique : un développeur a pensé à créer un “simulateur” de PS5. Ah, la joie de recevoir une nouvelle console, de la déballer et de la brancher !

Pas de chance pour le développeur de jeu vidéo Alex Grade, qui n'a pas les moyens de s'offrir une PS5 à sa sortie. Et de toute façon, même s'il avait pu le faire, la console est en rupture de stock un peu partout dans le monde. Mais l'impossibilité d'acquérir la précieuse console de Sony n'a pas arrêté le développeur pour autant.

Alex Grade a donc développé son propre simulateur de PS5 afin de combler le “manque”. Son jeu, simplement intitulé PS5 Simulator, se présente sous la forme d'une archive de 1 Go de données et se lance sous Windows (pas de version macOS prévue). Une fois exécuté, à vous le plaisir de découvrir le contenu du carton que vous venez de recevoir et de connecter la console au TV du salon, en gardant votre calme autant que possible.

Un simulateur de PS5 qui permet de tout faire, ou presque

“Incluse la pire gestion des câbles – comme dans la vraie vie”, voilà comment est présenté entre autres le simulateur de PS5. Le jeu vous propose d'incarner un nouvel acquéreur de la console de Sony, qui ne sortira pas avant le 19 novembre 2020 en France. De quoi mettre une main “virtuelle” sur la PS5 avant tout le monde.

Il vous faudra tout d'abord aller la chercher sur le pas de la porte, trouver un couteau pour ouvrir le carton, la raccorder au téléviseur… Bref, effectuer toutes les manipulations que vous feriez si vous veniez réellement de recevoir la nouvelle console de Sony. Pour l'occasion, le développeur du simulateur a modélisé toute une maison, dans laquelle vous pouvez vous déplacer comme bon vous semble, déplacer les objets qui vous encombrent, etc. Et gare à ne pas faire tomber le téléviseur en manipulant les câbles de la console, c'est une vraie galère à remettre sur pied !

Par ailleurs, comme le montre le GIF qui tourne en boucle sur le site de téléchargement du jeu, il est même possible de jeter la manette sur la TV en cas de “problème” avec la console. Une fois la console démarrée, vous pourrez y jouer, mais ne vous attendez pas non plus à pouvoir lancer Spider-Man Miles Morales en 4K, bien entendu.

Bien que fonctionnel à 100%, le simulateur est bien évidemment un énorme clin d'oeil aux joueurs du monde entier qui attendent de pied ferme la sortie de la console. Le simulateur est gratuit et peut être téléchargé à l'aide du lien ci-dessous.