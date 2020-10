PS5 : Sony revoit en profondeur son système de trophées

La PS5 arrive dans quelques semaines et c’est l’occasion pour Sony de faire quelques petits ajustements du côté de la gestion des trophées. Ainsi, la société japonaise a présenté un nouveau système de calcul de ces récompenses virtuelles. De quoi mettre en émoi la communauté des chasseurs de ces petites coupes en pixel.

Il y a ceux qui jouent à la console pour s’amuser, et il y a ce qu’on appelle les chasseurs de trophées. Ces derniers font les jeux à fond pour les « platiner », c’est-à-dire obtenir toutes les récompenses virtuelles qui leur sont liés. Sony apporte de profondes modifications à son système de progression à l’occasion de la sortie de la PS5.

Cette réorganisation ne concerne pas seulement les futurs joueurs de la PS5, mais toutes les consoles de Sony, ce système leur étant commun. Ainsi, la société indique avoir recalculé les niveaux liés aux trophées. Basée de 1 à 100, cette plage est désormais calculée de 1 à 999. Cette nouvelle manière de progresser n’est pas linéaire par rapport à l’ancienne. Par exemple, si vous êtes niveau 12, vous deviendrez niveau 200.

Une progression plus rapide dans les premiers niveaux

En effet, Sony précise que les premiers niveaux seront beaucoup plus rapides à passer pour donner un véritable sentiment de progression. De même, les trophées Platine vous feront beaucoup plus gagner qu’auparavant. Les icones liés à votre niveau ont aussi été retravaillées, changeant plus souvent.

Ce nouveau système de calcul est en cours de déploiement et il est d’ores et déjà possible de constater votre nouveau niveau en allumant votre PS4. Un changement mineur pour l’univers PlayStation, mais nécessaire, puisqu’il commençait à devenir un peu fouillis. Si ce système de récompenses laisse indifférent nombre de joueurs, une petite communauté de chasseurs de trophées s’est créée avec le temps.

Pour rappel, les Trophées sont apparus avec la PS3. Se calquant sur les Succès de la Xbox 360 à l’époque, ils apportent un défi supplémentaire pour ceux qui acceptent de les relever. En faisant certaines actions précises en jeu ou en terminant un chapitre, par exemple, Sony offre un petit trophée en bronze, argent ou or selon sa difficulté.

Etes-vous concerné par ce changement de système ? Etes-vous un chasseur de trophées ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !