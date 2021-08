PS5 : Sony promet d’avantages de stocks pour les joueurs

La PS5 fait face depuis sa sortie à une pénurie bien pénible pour les joueurs qui veulent s’en procurer une. Lors de son bilan trimestriel, Sony a indiqué avoir réglé le problème et les ruptures de stocks devraient bientôt être réglées. Il faut bien ça pour atteindre les objectifs très ambitieux du constructeur.

La pénurie de semi-conducteurs frappe tous les secteurs et le jeu vidéo n’est pas épargné. Une situation frustrante aussi bien pour les constructeurs que les joueurs et qui empêche les consoles next-gen de s’installer sur le marché comme elles le devraient. Mais Sony est confiant pour la suite de l’année promet des stocks de PS5 pour atteindre ses objectifs très ambitieux.

Le constructeur japonais a dévoilé son bilan du dernier trimestre. Il a ainsi confirmé avoir vendu plus de 10 millions de consoles PS5 à travers le monde. Un score impressionnant, surtout en ces temps de pénurie. Il ne compte pas s’arrêter là, puisque l’objectif fixé pour le 31 mars 2022 (fin de l’année fiscale de Sony) est de 22,6 millions de ventes.

Sony promet des stocks de PS5 pour bientôt

Sony espère donc doubler son chiffre en moins d’un an. L’objectif est ambitieux et paraît difficile, comme ça. Ce ne sont pas les acheteurs qui manquent, ça c’est certain, mais bien les stocks. On ne compte plus les fois où les PS5 disponibles sur les sites marchands disparaissent en quelques minutes.

Cette situation devrait se régler très rapidement, selon Sony. La firme Tokyoïte affirme avoir « pris des mesures nécessaires » à cet effet, c’est-à-dire d’avoir sécurisé un nombre important de composants pour fabriquer des consoles. Une excellente nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore mis la main sur la précieuse machine. Sony n’a pas précisé quand les stocks seront de nouveaux réapprovisionnés, mais s’il veut atteindre ses objectifs, on imagine que ça ne devrait pas tarder.

La première année de la PS5 est un peu étrange. Si la console a déjà accueilli de gros jeux exclusifs (et bons) comme Demon’s Souls, Returnal ou Ratchet and Clank Rift Apart, la deuxième moitié de l’année promet d’être beaucoup plus calme. Horizon Forbidden West est bien entendu prévu, mais il se murmure de plus en plus qu’il pourrait être décalé à 2022.