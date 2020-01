PS5 : Sony ne lancerait pas de nouveau casque PSVR en 2020

La PS5 ne serait finalement pas accompagnée d’un nouveau casque de réalité virtuelle PSVR. Contrairement aux précédentes rumeurs, Sony n’aurait pas l’intention de lancer un PSVR 2 de si tôt. La marque japonaise continuerait plutôt de capitaliser sur le casque VR disponible sur le marché depuis 2016. Explications.

Le 17 janvier dernier, un rapport financier publié par Immersive VR Education Ltd, un studio de développement de jeux en réalité virtuelle, évoquait l’arrivée d’un nouveau casque PSVR. « En 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque PlayStation VR (PSVR) qui étendra encore la base de joueurs VR. La société prévoit de prendre en charge cet appareil avec sa suite actuelle de logiciels de démonstration » expliquait le rapport du studio.

Pour rappel, le studio a notamment développé des jeux comme Titanic VR ou Apollo 11 VR HD, deux titres sortis sur PS4 et sur PSVR. Sans surprise, ce rapport a donc été présenté comme la preuve ultime que Sony prépare actuellement un nouveau casque de réalité virtuelle pour accompagner la PlayStation 5. De nombreux médias n’ont en effet pas tardé à relayer l’information.

David Whelan, PDG d’Immersive VR Education s’est exprimé dans les colonnes de nos confrères d’Upload VR pour clarifier la situation. « Cette déclaration a été reprise par erreur lors d’une mise à jour envoyée à nos investisseurs. Nous avons indiqué à notre société de relations avec les investisseurs que nous comptions soutenir pleinement la PS5 avec notre suite logicielle actuelle. Nous ne confirmons pas qu’il existe une version 2 du PSVR en préparation. Notre société de relations avec les investisseurs a interprété ça comme un nouveau casque pour PS5, ce qui n’est pas nécessairement le cas » explique David Whelan. Il s’agit donc simplement d’une mauvaise interprétation.

Lire également : La PS5 serait dévoilée bien plus tôt que prévu, le 5 février 2020 !

La PS5 est compatible avec le casque PSVR de la PS4

De plus, Mark Cerny, l’architecte système de PlayStation, a déjà annoncé que la PS5 sera compatible avec le casque de réalité virtuelle de la PS4. Dans ces conditions, Sony n’est visiblement pas pressé de lancer une nouvelle génération de PSVR. Sorti fin 2016, le casque continue d’ailleurs de rencontrer un important succès commercial. Sony affirme même avoir vendu 5 millions de PSVR depuis sa sortie. Le PSVR 2 ne devrait donc pas sortir en même temps que la PS5. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Upload VR