PS5 : Sony invite les joueurs à des ventes privées, dommage pour les scalpers

Sony a décidé d'offrir une chance aux joueurs d'obtenir une PS5 pour les fêtes de Noël. En effet, le constructeur a commencé à envoyer des mails aux utilisateurs pour les inviter à des ventes privées durant lesquelles ils pourront acheter une console PS5, des manettes DualSense ou encore des accessoires pour la console comme le casque audio Pulse 3D ou la station de recharge pour manette.

Alors que la PS5 vient récemment de célébrer son premier anniversaire, la console reste malheureusement toujours aussi compliqué à trouver, la faute notamment à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Sony a d'ailleurs annoncé qu'il était contraint de réduire sa production, passant d'un objectif de 16 à 15 millions de consoles fabriquées d'ici mars 2022.

Malgré tout, le constructeur essaie tant bien que mal d'arranger la situation, notamment en évitant que les PS5 fraîchement sorties d'usine ne tombent pas entre les mains des scalpers pour ensuite être revendues à prix d'or sur eBay ou Amazon. En premier lieu, Sony a ouvert en France la boutique officielle Playstation, qui permet notamment d'acheter la PS5 et ses différents accessoires auprès du constructeur lui-même, et non auprès d'un revendeur partenaire.

Sony lance des ventes privées pour la PS5

Et en parallèle, nos confrères du site spécialisé Eurogamer nous apprennent que Sony a commencé à envoyer des invitations à certains joueurs britanniques pour participer à des ventes privées de PS5. Le courrier électronique contient un lien pour accéder à la vente aux côtés d'autres utilisateurs Playstation.

D'après la marque, les utilisateurs ont été sélectionnés “en fonction de leurs intérêts précédents et de leurs activités sur Playstation”. Malheureusement, impossible de savoir quelles sont les activités en question, mais on se doute qu'il s'agit du profil du joueur (présent ou non depuis de longue date chez Playstation, inscription pour précommander la PS5, nombre de jeux achetés, etc.).

La FAQ de Sony précise que les joueurs invités ont la possibilité d'acheter au maximum une PS5, trois manettes DualSense blanches, deux rouges et deux noires, une télécommande multimédia, un casque audio Pulse 3D blanc et noir, une station de recharge pour manettes et une caméra HD. Pour accéder à la vente, il faudra au préalable se connecter avec son identifiant et son mot de passe PSN. Pour l'instant, nous ne savons pas encore si Sony compte proposer le même service dans d'autres pays, en France notamment.

Source : Eurogamer