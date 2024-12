PS5 : Sony bombarde les joueurs de publicité, la colère monte

Il y a quelques mois, le nouveau centre d'accueil de l'interface de la PS5 commençait à afficher un plus grand nombre de publicités. Depuis quelques jours, c'est au tour de l'espace Actualités d'être infesté de pubs.

Sony enchaîne les polémiques en cette année 2024. Entre le prix de la PS5 Pro et la tentative d'imposer la connexion à un compte PSN pour jouer à certains jeux sur PC, le constructeur japonais a tiré sur la corde ces derniers mois, comme s'il essayait de tester les limites de ce que peuvent accepter les joueurs.

Sur Reddit, les propriétaires d'une PS5 adressent un nouveau reproche à Sony. Ils ont en effet constaté un accroissement de l'affichage de publicités au sein de l'interface de la console, dégradant leur expérience utilisateur. C'est notamment l'onglet Actualités qui est la cible des joueurs. Pourtant personnalisable, il ne prend plus en compte le choix des utilisateurs au moment de mettre en avant des contenus.

Un bug de langue dans l'interface de la PS5

“J'avais l'habitude de consulter l'onglet Actualités tout le temps pour voir les mises à jour sur les jeux que je suivais, mais maintenant, il est plein de publications Fortnite, Call of Duty, Rocket League et UFC. Que des jeux que j'ai choisi de ne plus suivre”, se plaint un joueur sur le réseau social. “Ils ont décidé que la publicité rapporterait plus d'argent que les ventes générées par un onglet Actualités fonctionnel et pertinent”, estime-t-il.

Jusqu'ici, les joueurs PS5 étaient relativement épargnés par la publicité si l'on compare leur expérience à celle des joueurs Xbox, qui sont constamment sollicités par la réclame, qu'ils jouent sur console ou sur PC. Microsoft met constamment en avant ses services, dont le Game Pass, ainsi que des jeux ou plateformes tiers, comme Disney+ par exemple. Sony semble donc prendre un chemin similaire. Avant l'onglet Actualités, c'est le centre d'accueil de la PS5 qui est infesté de pubs depuis quelques mois.

Dans un autre topic Reddit, des joueurs constatent quant à eux un bug dans l'espace Actualités, avec des contenus qui sont affichés dans une autre langue que celle de leur système. Des utilisateurs anglophones se sont ainsi vus proposer des actus en espagnol ou en allemand.

Source : Reddit