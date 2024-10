YouTube veut supprimer le compteur de vues des vidéos, mais pourquoi ?

YouTube ne veut plus que vous preniez en compte l'ancienneté et la popularité d'une vidéo quand vous choisissez ce que vous allez regarder sur la plateforme.

L'écran d'accueil de l'application YouTube s'apprête-t-il à changer ? vidIQ a partagé une capture d'écran montrant une nouvelle interface, qui serait en train d'être testée par Google. Celle-ci apporte deux changements majeurs au YouTube que l'on connait actuellement, avec la disparition du compteur de vues et de la date de publication de chaque vidéo affichée sur la homepage.

Ces deux éléments sont souvent des informations importantes pour les utilisateurs au moment de choisir quelle vidéo ils vont regarder. La date (affichée sous la forme “il y a X heures/jours/semaines/mois/ans) permet de donner du contexte au spectateur, qui va avoir tendance à sélectionner la vidéo la plus récente quand il peut hésiter entre deux contenus sur le même sujet, surtout pour les thématiques d'actualité.

Les vues et l'ancienneté des vidéos influent notre choix

Quant au nombre de vues, cette donnée a un caractère validiste : on va plus faire confiance à une vidéo qui cumule des millions de vues qu'une autre bien moins visionnée. Dans ce cas, les plus petits créateurs pourraient être avantagés par cette refonte. Une vidéo qui n'a fait que quelques centaines de vues aura plus de chance d'attirer l'attention si l'on ignore qu'elle a peu été visionnée.

Il apparaît clair que YouTube cherche ici à modifier notre manière de décider quelles vidéos visionner. Un effet néfaste pourrait être le regain de titres et de miniatures qui incitent un peu trop à cliquer, puisqu'avec la durée de la vidéo et le nom de la chaine, il ne reste que ces éléments pour distinguer les vidéos entre elles sur la page d'accueil.

Chez nous, YouTube s'affiche encore comme à l’accoutumée. On ne peut donc pas savoir si le compteur de vues et la date de publication sont aussi supprimées sur les pages des vidéos elles-mêmes, et vidIQ ne le précise pas. Il est probable que seul l'écran d'accueil soit concerné. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un test. YouTube va sans doute analyser les différences de comportement des utilisateurs avec et sans ces données affichées avant de décider si la nouvelle interface sera déployée auprès de tous.