PS5 Pro : voici la liste de tous les jeux qui profiteront des améliorations graphiques de la console de Sony

Alors que la PS5 Pro doit débarquer dans toutes les bonnes crémeries à partir du 7 novembre, on a désormais une bonne idée des jeux qui offriront officiellement de meilleures performances sur la nouvelle console de Sony.

Comme vous le savez si vous suivez l'actualité vidéoludique, Sony a officiellement présenté la PS5 Pro à l'occasion d'une nouvelle conférence en ligne ce 10 septembre 2024. Dans les faits, la machine s'annonce d'ores et déjà comme la console la plus puissante du marché. Ainsi, elle embarque notamment un GPU beaucoup plus véloce (+45 %), mais aussi une technologie propriétaire inédite : le PSSR, ou PlayStation Spectral Super Resolution.

Pour les néophytes, cette solution d'upscaling se rapproche de ce que propose déjà Nvidia avec son fameux DLSS. Pour faire simple, l'IA va être utilisée ici pour modifier à la volée la définition de l'image, afin de garder un framerate stable à 60 images par seconde sans trop sacrifier la qualité visuelle. En plus de cela, on note également la prise en charge du Wi-Fi 7, et des effets de Ray-Tracing nettement améliorés (la projection des effets de lumière sera deux à trois fois plus rapides selon Sony).

La PS5 Pro sera officiellement disponible dès le 7 novembre 2024 à partir de 799 €… Ou quasiment 1000 € si vous ajoutez à la note un lecteur de Blu-Ray et le socle pour tenir la console à la verticale. Deux accessoires essentiels et pourtant non-fournis.

Voici les jeux qui recevront un patch PS5 Pro à la sortie de la console

Et à quelques semaines de la sortie, on commence maintenant à avoir une bonne idée de la liste des jeux qui bénéficieront d'un patch pour exploiter les performances de la machine. A l'heure où nous écrivons ces lignes, 54 titres ont reçu la certification PS5 Pro sur le PlayStore Store. On y trouve sans surprise la quasi-totalité des exclusivités PS5, comme Gran Turismo 7 ou les jeux The Last of Us, mais aussi des jeux de plusieurs éditeurs tiers. En voici la liste complète :

Alan Wake 2

Assassin's Creed Shadows (le jeu a été reporté en février 2025, mais recevra bien un patch)

cyubeVR (PSVR 2)

Demon's Souls

Dragon Age : The Veilguard

Dragon's Dogma 2

Dynasty Warriors : Origins

EA Sport College Football 25

EA Sports FC 25

Empire of the Ants

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

Kayak VR Mirage (PSVR 2)

Lies of P

Like A Dragon : Pirate Yakuza in Hawaï (à venir)

Madden NFL 25

Marvel Rivals

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Marvel's Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater (à venir)

Mortal Kombat 1

My Little Universe

Naraka : Bladepoint

No Man's Sky

Pro Baseball Spirits 2024-2025

Rachet & Clank : Rift Apart

Redacted

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Retrieval

Rise of The Ronin

Spine : This is Gun Fu

Star Wars Jedi : Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited : Solar Crown

Towers of Aghasba

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 1 et Part 2

Until Dawn (le remake)

Warframe

War Thunder

Wolverine (à venir)

World of Warships : Legends

Si vous êtes curieux, sachez qu'une quatorzaine de studios ont justement détaillé sur le PlayStation Blog ce que la PS5 Pro allait apporter sur leurs jeux respectifs.