PS5, PS4 : Sony promet plus de jeux gratuits, mais à une condition

Lors des différents confinements imposés dans le monde, Sony avait lancé le programme Play at Home. Le principe était simple : rendre le temps moins long aux millions de joueurs et joueuses enfermés en les offrant plusieurs jeux sur PS4. De l'aveu même de Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, ce programme pourrait revenir si de nouveaux confinements venaient à être instaurés.

Vous vous en souvenez peut-être, durant les confinements survenus en 2021 et 2021 pour lutter contre la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises et constructeurs ont fait des gestes pour participer à l'effort de guerre ou bien pour rendre le temps moins long aux millions de personnes cloitrées à domicile.

Tesla a par exemple fourni des respirateurs médicaux à une cinquantaine d'hôpitaux américains, Free a offert 42 chaînes supplémentaires à tous ses abonnés, ou encore les librairies Les Furets du Nord qui ont fait cadeau de 5000 livres numériques. Sony aussi a tenu à soutenir les joueurs et joueuses du monde entier dans cette période compliquée avec la mise en place du programme Play At Home.

Le programme, d'abord lancé en mars 2020, a permis aux joueurs d'obtenir gratuitement deux jeux PS4, à savoir Uncharted The Nathan Drake Collection et The Journey. Et face aux nouveaux confinements décrétés en début d'année 2021, Sony a décidé de relancer le programme Play At Home avec une dizaine de jeux offerts supplémentaires, parmi Horizon Zero Dawn, The Witness ou encore Subnautica.

Un retour du programme Play At Home en cas de nouveaux confinements

Or, comme vient de l'expliquer Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, dans les colonnes du site Gameindustry, le programme Play At Home pourrait faire son retour si la situation sanitaire venait à s'aggraver dans plusieurs pays du monde. Comprenez, si de nouveaux confinements venaient à être décrétés.

“Et bien, cela dépend si la Covid-19 est terminée ou non. Nous verrons comment le monde évolue. Si le confinement, Dieu nous préserve, si cela devait continuer en 2022 et au-delà, qui sait ? Nous devrons probablement le faire à nouveau (ndrl : il évoque le programme Play At Home). Nous attendrons et nous verrons”, assure le grand patron de Playstation. Ne reste donc plus qu'à espérer que le programme Play At Home ne revienne jamais n'est-ce pas ?

Source : Gameinsdustry