Confinement coronavirus : le Furet du Nord offre 5000 livres numériques

En cette période de confinement, la librairie Le Furet du Nord offre 5000 livres numériques, disponibles sur n’importe quel support. De quoi s’occuper et s’évader le temps de quelques romans, polars ou livres de science-fiction.

Les Français devront rester encore confinés jusqu’à la mi-avril 2020, alors tous les moyens sont bons pour s’occuper. En cette période compliquée, de nombreuses entreprises y vont chacune de leur petit geste pour rendre le confinement plus agréable à des millions de personnes.

À titre d'exemple, Free Mobile offre deux heures d'appel gratuit aux abonnés du forfait à 2 euros. De son côté, la chaîne Canal+ s'affiche en clair pour tous pendant toute la durée du confinement, et ce sur n'importe quel box.

Cette fois-ci, c’est au tour de la célèbre librairie lilloise Le Furet du Nord de faire preuve de générosité. L’établissement met à disposition gratuitement sur son site internet plus de 5000 livres numériques. Les lecteurs pourront y retrouver plus de 2500 grands classiques, ainsi que plusieurs romans « d’auteurs auto-édités, des nouvelles et des extraits pour tester tous les genres de littératures« .

Il y en aura pour tous les goûts, du roman, en passant par le polar, du livre romantique ou sentimental, de la science-fiction ou encore de la fantasy. Pour rappel, tous les supports numériques sont acceptés. Vous pourrez donc profiter de tous ces ouvrages en format numérique sur votre smartphone, votre PC portable, votre tablette ou idéalement votre liseuse.

En cette période de confinement, quoi de mieux que se plonger dans un bon roman, d’autant que l’on a tendance à oublier les vertus sur le moral de la lecture. D’après une étude universitaire publiée en 2009 dans le réputé journal britannique The Telegraph, la lecture est le moyen le plus efficace pour lutter contre le stress, bien avant le sport. Voilà une bonne raison de plus pour profiter de cet élan de générosité du Furet du Nord.