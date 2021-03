PS4 : Sony offre Horizon Zero Dawn et 10 autres jeux avec Play at Home

Sony a renouvelé son opération Play at Home, qui consiste à offrir des jeux aux possesseurs de PS4 et de PS5 pour les inciter à rester chez eux. Cette fois, ce sont dix titres qui sont offerts, dont le blockbuster Horizon Zero Dawn, l’un des hits de la PS4.

En ces temps de pandémie où nous sommes priés de rester chez nous le plus possible, Sony fait tout pour tromper notre ennui. Ainsi, l’initiative Play At Home revient avec dix nouveaux jeux offerts par le constructeur. Pour en profiter, il suffit d’avoir un compte Sony. Pas besoin d’être abonné au PS Plus.

Du 19 avril au 14 mai, Sony va donc donner dix jeux aux possesseurs de PS4 et de PS5. Dix jeux très variés, puisqu’on a du titre indépendant, du AAA et du jeu dédié à la réalité virtuelle. Voici la liste complète :

Horizon Zero Dawn

Abzû

Enter the Gungeon

Subnautica

Rez Infinite

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (casque VR requis)

Moss (casque VR requis)

Thumper (casque VR requis)

Paper Beast (casque VR requis)

Dix hits qui occuperont vos longues soirées chez vous, donc. On y retrouve des pépites comme Subnautica, qui vous propose d’explorer un océan alien, The Witness, jeu d’énigmes ardu mais fichtrement bien pensé ou encore Horizon Zero Dawn, monde ouvert AAA sorti en 2017 qui vous fera affronter des gros géants. La suite de ce blockbuster est d'ailleurs prévue pour cette année.

Play At Home, une opération qui commence à devenir récurrente

Notons que ce n’est pas la première fois que Sony propose une telle initiative. Par exemple, il est déjà possible de récupérer jusqu’au 1er avril le jeu Ratchet and Clank de 2016 pour y jouer sur votre PS4 et PS5. En avril 2020, en plein cœur du premier confinement, Sony avait lancé cette opération avec deux jeux (quatre en réalité) : Journey et The Uncharted Collection, qui comprend la trilogie Uncharted. Un franc succès qui a été salué par les joueurs.

Entre Sony qui offre des jeux et Microsoft qui abreuve son service Game Pass de contenu, nous sommes plutôt gâtés en ce moment (façon de parler). Nous avons de quoi nous occuper si un nouveau confinement arrive.