PS5 : la bêta du firmware simplifie la mise à jour des manettes

La PS5 fait le plein de nouveautés logicielles avec la bêta de son firmware. Outre la compatibilité avec les SSD M.2, l’update règle un souci bien agaçant : l’impossibilité de mettre à jour la manette DualSense autrement qu’au démarrage de la console. Un menu dédié apparaît désormais dans les Paramètres.

Hier, Sony a commencé le déploiement en bêta de la première mise à jour logicielle majeure de la PS5. La grande nouveauté est sans aucun doute la prise en charge des SSD M.2, longuement attendue par les joueurs pour augmenter l’espace de stockage disponible. On trouve également l’ajout de l’audio 3D, de nouvelles options de personnalisations de l’interface ou encore un système de suivi des trophées. Mais ce ne sont pas les seules améliorations apportées.

En effet, un des aspects les plus agaçants de la console a enfin été corrigé : la mise à jour de la manette DualSense. Depuis le lancement de la PS5, il faut attendre d’allumer cette dernière pour voir apparaître un écran qui demande si l’on souhaite installer la nouvelle update. Si le joueur a le malheur de se tromper de bouton dans sa réponse, il n’aura d’autres choix que d’attendre 24 heures avant d’avoir de nouveau accès à l’option. On en conviendra, ce n’est pas la méthode la plus pratique pour laquelle a opté Sony.

La PS5 intègre un menu spécial pour mettre à jour la manette DualSense

Fort heureusement, le constructeur japonais a revu sa manière de faire. La solution était toute trouvée : il suffisait d’ajouter un menu dédié dans les Paramètres, ce que Sony a fait. Dorénavant, il n’y a plus qu’à se rendre dans Paramètres > Accessoires > Manettes pour y trouver l’option « Logiciel de la manette sans fil » qui affiche si une mise à jour est disponible ou non. Bien entendu, il sera toujours possible d’installer ladite update au démarrage de la console.

Autre amélioration notable : il sera également plus simple d’éteindre sa PS5. Après le long appui sur le bouton PS de la PS4, Sony a étrangement opté pour un système à plusieurs pressions. Si l’on ne peut pas encore revenir à l’ancien système, que certains jugeront plus pratique, il est néanmoins possible de configurer le nombre de pressions à appliquer sur le bouton PS pour mettre sa console hors tension. De plus, les joueurs pourront modifier la disposition des options dans le menu des actions rapides.

