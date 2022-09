PS5 Fifa 23 + manette + TV 4K : de nouveaux packs en précommande chez Micromania

Plus de deux ans après sa sortie, la PS5 reste une console rare et les arrivées de stocks sont surveillées comme le lait sur le feu. Micromania propose en précommande des packs complets avec la console PS5, le jeu Fifa 23, une deuxième manette DualSense et différents téléviseurs Sony dans plusieurs diagonales.

Les stocks de PS5 vous passent sous le nez depuis 2 ans et vous désespérez de jouer un jour aux jeux next gen ? Heureusement, il existe des solutions chez Micromania, l'enseigne spécialisée du jeu vidéo Micromania.

Si la Playstation 5 seule reste difficile d’accès, vous pouvez précommander un des cinq packs proposés sur Micromania. Ces packs se composent de la PS5 (avec de lecteur de disque), du jeu FIFA 23 (via un code de téléchargement), d’une deuxième manette DualSense Midnight Black et d’un téléviseur Sony 4K UltraHD HDR 120fps.

Cinq télévisions Sony différentes sont disponibles avec des diagonales allant de 55 pouces à 75 pouces avec 4 modèles LCD (des séries X89J et X90J) et un modèle OLED (de la série A80J). C’est l’occasion de passer sur un téléviseur “Perfect for PS5” avec la présence du HDMI 2.1 qui permet d’avoir accès pleinement aux dernières technologies des consoles next gen comme le taux de rafraîchissement variable (VRR) ou le mode automatique à faible latence (ALLM). Avec une bande passante allant jusqu’à 48 Gbps, aucun souci pour jouer en 4K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

Les tarifs de ces nouveaux packs sont compris entre 1 639 € et 2 040 € avec des réductions de prix allant jusqu’à -24%. Ils seront chez vous à partir du 5 octobre prochain. Si vous souhaitez vous procurer l’un de ces packs, ne tardez pas trop à passer à l’action car même à ces tarifs les stocks s’épuisent rapidement.

Ce 5 octobre 2022, Micromania va mettre en ligne un nouveau stock de Playstation 5 sur son site web. Si vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunité, on vous conseille de précommander dès maintenant votre pack pour éviter une nouvelle rupture de stock.

Même si Sony a promis récemment qu’il y aurait plus de stock, la Playstation 5 reste une denrée rare plus de deux ans après sa sortie. Si vous ne voulez pas passer à côté des prochains jeux AAA, chaque occasion est bonne à prendre pour se procurer la dernière console Sony.