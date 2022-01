PS5 : des jeux PS3 repérés sur la boutique, la rétrocompatibilité se confirme

Depuis la prétendue refonte du PlayStation Plus par Sony l'année dernière, les rumeurs concernant une rétrocompatibilité supplémentaire se sont multipliées, et des jeux PS3 viennent finalement d’apparaître sur le PlayStation Store.

La rétrocompatibilité est une fonctionnalité que de nombreux fans de Sony espèrent depuis que Microsoft l'a mis en place il y a plusieurs années. Heureusement, les PS5 permettent aux utilisateurs de jouer à la plupart des titres PS4, et la rétrocompatibilité pourrait désormais être étendue aux jeux des générations précédentes.

Jusqu'à présent, les jeux PS3 disponibles sur le PS Store redirigeaient vers le service de streaming à la demande de Sony, PlayStation Now. Cependant, certains internautes ont signalé sur les réseaux sociaux que les jeux étaient désormais affichés avec un tarif sur la boutique en ligne. Cela laisse donc présager qu’ils seront prochainement disponibles à la vente. C’est par exemple le cas du jeu Dead or Alive 5 qui est proposé à 7,99 livres sterling, ou encore de Price of Persia : The Forgotten Sands à 17,99 dollars sur une autre capture d’écran.

Des jeux PS3 dans la boutique de la PS5, de quoi confirmer la rétrocompatibilité ?

Pour l’instant, tout semble indiquer que les consoles PS5 prendront prochainement en charge les jeux PS3. Les jeux PS3 repérés sur la boutique de la PS5 peuvent être ajoutés à une Wishlist, ce qui laisse penser qu’ils seront bien disponibles pour tous les joueurs.

Nous rapportions également la semaine dernière qu’un nouveau brevet déposé par Mark Cerny, collaborateur de longue date de PlayStation, et David Simpsons, le programmeur en chef chez Naughty Dog, a également mis en évidence les intentions de Sony en matière de rétrocompatibilité. Ce brevet, baptisé « Backward Compatibility Though Use of Spoof Clock and Fine Grain Frequency Control », permettrait à la PS5 de fonctionner à une fréquence d’horloge réduite pour faire fonctionner les jeux des anciennes générations.

Cependant, il ne faut pas crier victoire trop vite. En effet, ces listings sont probablement dus à un bug ou à des erreurs liées à la tarification du PS Now. En effet, il ne s'agirait pas de la première fois que des jeux PlayStation 3 apparaissent de cette manière sur la boutique avec leur prix, puisqu'il semblerait que celle-ci affiche leur prix de location individuelle. Il se pourrait également que ces jeux ne soient disponibles que via un nouvel abonnement qui devrait être prochainement dévoilé par Sony. En effet, il n’est pas impossible que le « projet Spartacus », pensé comme un concurrent du Xbox Game Pass de Microsoft, permette d’accéder aux jeux PS1, PS2 et PS3.