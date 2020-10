PS4 : Sony dépasse les 113 millions de consoles vendues dans le monde

La PS4 de Sony continue de cartonner, et ce malgré l'arrivée imminente de la PS5. Selon ses résultats financiers pour le trimestre clos au 30 septembre 2020, le constructeur a écoulé pas moins de 113,6 millions de PS4, confirmant davantage le succès de la console de Sony.

Alors que la PS5 et la PS5 Digital Edition arrivent en France dès le 19 novembre 2020, la PS4 continue encore et toujours de faire le succès de Sony. En effet, la firme nippone vient de publier ses résultats financiers pour le second trimestre fiscal qui allait du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Après avoir franchi le cap des 112 millions de PS4 vendues en août 2020, Sony peut rajouter 1,5 millions de consoles écoulées à son actif. Ainsi, le constructeur peut se targuer d'avoir vendu pas moins de 113,8 millions de PS4 dans le monde. En comparaison, la PS2 a fait mieux à au même moment de sa carrière (c'est-à-dire 27 trimestres) avec 116 millions d'unités vendues.

Les ventes de jeux Ps4 explosent aussi

Du côté des jeux, les ventes sont également au beau fixe. Durant le dernier trimestre, pas moins de 80,4 millions de jeux ont trouvé preneur sur PS4, dont 12,4 millions issus des Playstation Studios. À la même période en 2019, Sony affichait 70,6 millions de titres vendus, dont 6,3 millions provenant des studios maison. Sans surprise, le succès de l'excellent Ghost of Tsushima a joué dans la balance, avec 2,4 millions de ventes dans les trois jours qui ont suivi son lancement.

La part des ventes de jeux dématérialisés a elle aussi nettement augmenté, passant de 45% en 2019 à 59% en 2020. Ces résultants confirment la tendance actuelle comme quoi les ventes des jeux au format digital dépassent désormais celles des jeux physiques. Autre donnée, le nombre d'abonnés au Playstation Plus est en hausse également, avec 45,9 millions d'utilisateurs au 30 septembre 2020, soit un million de plus qu'en juin 2020.

Grâce à ces excellents résultats, Sony Enteractive Entertainment enregistre un bénéfice opérationnelle de 855 millions d'euros, soit une progression de 61% par rapport à 2019. Sans surprise, le constructeur se veut optimiste pour la suite et espère atteindre un chiffre d'affaire global de 21 milliards d'euros en 2021.

Et d'ici la fin du prochain exercice fiscal en mars 2021, Sony a assuré vouloir écouler pas moins de 7,6 millions de PS5 et dépasser par la même occasion les ventes de la PS4 à ses débuts. Espérons que l'entreprise arrivera à tenir la cadence pour satisfaire la demande. Pour rappel, Sony a déjà annoncé que tout le monde n'aura pas sa PS5 à la sortie le 19 novembre.

Source : Gematsu