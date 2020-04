La PS4 plante après une mise à jour, Huawei triche et la Poste ouvre 900 drives, le récap

La PS4 plante après la mise à jour 7.50 du firmware, Huawei a été pris en flagrant délit de tricherie et la Poste ouvre 900 drives en France afin de limiter les contacts entre les clients…On fait le point sur l’actualité récente ! Suivez le guide.

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

PS4 : la mise à jour 7.50 fait crasher la console de nombreux joueurs

Sony vient de publier la dernière mise à jour 7.50 du firmware de la PS4 afin « d’améliorer la qualité des performances du système ». Malheureusement, cette MAJ provoque une pluie de bugs. Certains témoignages évoquent des boucles de redémarrage de la console ou l’impossibilité d’accéder à son compte PSN.

Lire : la mise à jour 7.50 de la PS4 est criblée de bugs

Huawei a encore menti : cette photo n’a pas été prise par un smartphone !

Huawei a fait la publicité d’un concours de photographie sur Sina Weibo en utilisant une image en provenance d’un appareil reflex, le Nikon D850. Pris en flagrant délit, Huawei explique que les photos ont été «mal marquées» en raison «d’un oubli de l’éditeur». Ce n’est pas la première fois que Huawei essaye de faire passer des photos de reflex pour des photos prises par smartphone. On fait le point ci-dessous.

Lire : Huawei tente de faire passer une photo de reflex pour celle d’un smartphone

La Poste ouvre 900 drives en France pour retirer vos colis sans descendre de voiture

La Poste a mis en place plus de 900 drives en France afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Désormais, vous pouvez retirer vos colis directement depuis votre voiture sans entrer en contact avec autrui. En parallèle, la Poste réouvre progressivement ses bureaux dans l’Hexagone.

Lire : comment La Poste veut vous éviter tout contact