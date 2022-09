PS Plus : la liste des jeux offerts en octobre 2022 est là

Alors que nous approchons du mois d'octobre, Sony vient de dévoiler la liste de trois nouveaux jeux offerts à tous les abonnés PS Plus en octobre 2022. Concernant les nouveautés pour les abonnés PS Plus Extra et Premium, il faudra attendre encore un peu.

Comme vous le savez, chaque début de mois est synonyme de nouveaux jeux offerts aux abonnés au Playstation Plus, toutes formules confondues. Et oui, depuis ce 23 juin 2022, le PS Plus a évolué pour proposer désormais trois abonnements distincts :

Essential, qui offre les mêmes services que l'ancien PS Plus (jeu en ligne multijoueur, stockage sur le cloud, accès à trois jeux offerts chaque mois)

Extra : les mêmes avantages que Essential, un accès à un vaste de catalogue de jeux PS4 et PS5 (+ de 400 titres)

Premium : on y retrouve tous les attraits des PS Plus Extra et Essential. A cela s'ajoute l'accès à un catalogue de jeux rétro de plus de 300 titres issus des ludothèques PS1, PSP, PS2 et PS3

Malgré cette refonte du Playstation Plus, les abonnés peuvent toujours compter sur leurs trois nouveaux jeux offerts par mois. Après Need For Speed Heat et TOEM en septembre 2022, les joueurs pourront mettre la main gratuitement sur Hot Wheels Unleashed sur PS4 et PS5.

Voici les jeux offerts en octobre 2022 avec le PS Plus

“Collectionnez les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construisez des circuit exceptionnels et prenez part à des courses époustouflantes. Débloquez de nouveaux véhicules et faites la course aux côtés de vos amis avec le mode écran partagé à 2 joueurs ou affrontez jusqu'à 12 joueurs dans des défis en ligne”, annonce Sony.

On change ensuite de registre avec l'excellent Injustice 2. On retrouve derrière ce jeu de versus fighting NetherRealm Studios, les papas de la saga culte Mortal Kombat. Dans ce titre, incarnez les super-héros et les vilains le plus emblématiques de l'univers DC, et profitez d'une campagne solo superbement mise en scène et racontant un duel épique entre Batman et un Superman devenu totalement fou après la mort de Loïs Lane.

On termine cette sélection avec Superhot, un jeu de tir à la 1re personne où le temps n'avance que lorsque vous bougez. Grâce à ses visuels soignés et minimalistes, Superhot vous invite à vous concentrer sur l'essentiel : la fluidité et la précisé du gameplay, et la beauté cinématographique des combats.