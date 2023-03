Playstation Plus avril 2023 : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts

Après un mois très chargé en mars, Sony remet le couvert en avril avec trois titres qui feront le bonheur de tous les joueurs. Au programme, l’intrigant Meet Your Maker qui fera appel à la communauté pour construire ses niveaux, l’iconique Sackboy dans son titre standalone et le très sympathique Tails of Iron.

Vous connaissez désormais la tradition : c’est l’heure de découvrir les jeux qui seront offerts aux abonnés du PlayStation Plus durant le mois d’avril. Le mois dernier, les joueurs ont été plutôt gâtés avec Ghostrunner, Ark Survival Evolved, Sonic Team Racing et Ghost of Tsushima Legends. La nouvelle sélection est-elle à la hauteur ? Tout dépend de vos goûts personnels bien entendu, mais tout le monde devrait y trouver son compte. Voici donc les jeux qui seront offerts en avril sur le PlayStation Plus :

Meet Your Maker (PS4 et PS5)

Sackboy : A Big Adventure

Tails of Iron

Meet Your Maker (sur PS4 et PS5)

C’est l’un des jeux indépendants qui fait le plus parler de lui ces derniers mois. Dans un univers qui n’est pas sans rappeler celui de Mad Max, le joueur incarne un mystérieux aventurier chargé de voler un précieux matériau au cœur d’une forteresse surprotégée. Le twist ? Cette forteresse est créée de toute pièce par les autres joueurs, qui n’hésiteront évidemment pas à vous mettre de sérieux bâtons dans les roues.

Sackboy : A Big Adventure (sur PS4 et PS5)

Beaucoup plus mignon cette fois, Sackboy, le personnage tiré de LittleBigPlanet, a droit à son propre jeu standalone avec A Big Adenture. Dans un monde riche et coloré, les joueurs peuvent coopérer pour venir à bout des niveaux. Idéal pour une soirée en famille ou entre amis.

Tails of Iron (sur PS4 et PS5)

Ce serait une description un peu éculée de comparer Tails of Iron à un mélange entre Dark Souls et Hollow Knight, mais une description non moins fidèle représentative. Dans un monde dévasté par la guerre et la peste, vous incarnez un rat chevalier chargé de bannir l’envahisseur du royaume et restaurer la paix, le tout lors de combats qui peuvent s’avérer assez punitifs.