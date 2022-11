PlayStation Plus : les joueurs sont contraints de lister eux-mêmes les jeux qui quittent le catalogue

La semaine dernière, Sony a fait disparaître la fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs du PlayStation de savoir quand les jeux quittent le catalogue, et le constructeur ne semble pas décider à la faire revenir. En réaction, les joueurs se mettent à lister eux-mêmes lesdits titres sur Reddit et les réseaux sociaux, faute d’un autre moyen à leur disposition.

Sony a voulu créer l’événement en lançant son nouveau PlayStation Plus, tentative à peine (pas du tout) cachée de concurrencer le Xbox Game Pass, mais il semblerait que tout ce que la firme ait réussi à accomplir, c’est d’attiser la colère des joueurs. En effet, ce ne sont pas les plaintes qui manquent depuis la transition vers le nouvel abonnement. Quand ce n’est pas le manque de jeux dans le catalogue qui fait grincer des dents, c’est la disparition sans raison apparente de fonctionnalités qui sème la confusion.

En effet, la semaine dernière, les joueurs ont commencé à remarquer que les pages dédiées aux jeux n’affichent plus leur date de départ du catalogue lorsqu’il ne leur reste plus quelques jours, à l’instar — on vous le donne en mille — du Xbox Game Pass. Désormais, ces derniers pourraient donc avoir la mauvaise surprise de voir un jeu dans leur liste de souhait disparaître du PlayStation Plus du jour au lendemain, sans qu’ils aient eu le temps d’en profiter au préalable.

Les joueurs s’unissent contre les décisions douteuses de Sony

Autant dire que la nouvelle n’est pas vraiment au goût de tout le monde et qu’il a bien fallu s’organiser pour éviter cette situation désagréable. Ainsi, sur Reddit, l’utilisateur PushSquare y est allé de sa petite enquête et a concocté une liste de jeux qui, selon lui, devraient quitter le catalogue le 15 novembre prochain. La voici :

Mafia : Definitive Edition

Mafia 2 : Definitive Edition

Mafia 3 : Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 —The Official Motocross Videogame

La méthode utilisée pour arriver à ce résultat n’est pas très claire mais, disons-le franchement, c’est déjà mieux que rien. Nul doute que Sony risque de s’attirer encore plus les foudres des joueurs si la situation s’éternise et que ces derniers soient obligés de procéder de la sorte chaque mois, alors que la chose était on ne peut plus simple jusqu’à maintenant.

