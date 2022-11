Playstation Plus : la liste des jeux offerts en novembre 2022 est encore publiée à l’avance

Comme d'habitude, le site Dealabs vient de coiffer Sony au poteau une nouvelle fois. En effet, le spécialiste des bons plans vient de dévoiler en avance la liste des jeux offerts aux abonnés Playstation Plus en novembre 2022.

C'est devenu une habitude depuis plusieurs mois désormais. En effet, le site Dealabs, spécialisé dans le recensement des bons plans disponibles sur la toile, se débrouille pour révéler systématiquement la liste des jeux du mois offerts aux abonnés Playstation Plus. Pour l'instant, Dealabs ne s'est pas trompé sur l'identité des titres dévoilés.

En octobre 2022, Dealabs avait vu juste pour les jeux offerts sur le PS Plus, à savoir Injustice 2, Superhot et Hot Wheels Unleashed. Rebelotte en novembre 2022 avec Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies.

Voici la liste des jeux offerts avec le PS Plus en novembre 2022

Alors, que nous réserve Sony d'après Dealabs en novembre 2022 ? Dès le 6 décembre 2022, les abonnés à toutes les formules du PS Plus (Essential, Extra et Premium) pourraient donc tout d'abord mettre la main sur Mass Effect Legendary Edition, la compilation des trois premiers jeux de la licence de Bioware remastérisés en 4K et 60 FPS. L'occasion pour les fans et pour les néophytes de découvrir sous le meilleur jour ces excellents Action RPG au scénario palpitant.

Ensuite, les joueurs pourraient se jeter sur les versions PS4 et PS5 de Biomutant, un RPG post-apocalyptique en monde ouvert. Ce jeu se démarque surtout de la concurrence par sa direction artistique colorée et inspirée et son système de combat mêlant techniques au corps-à-corps, armes à feu et pouvoirs mutants. Le titre bénéficie également d'un doublage intégral de qualité en VF et en VOST. Il faudra toutefois composer avec un certain retard technique et une progression un brin trop dirigiste.

On termine cette sélection de novembre 2022 avec Divine Knockout. Le principe est simple : prenez Brawlhalla ou Super Smash Bros, et transposez cette formule avec une caméra à la 3e personne. Vous obtiendrez Divine Knockout. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un jeu de baston en multijoueur qui met en scène cette fois-ci des divinités bien connues du public comme Hercule ou Thor. Bien évidemment, les joueurs pourront personnaliser leurs combattants avec des skins et différents techniques à utiliser sur le champ de bataille. Comme d'habitude, il conviendra de prendre cette liste avec des pincettes, même si Dealabs n'est jamais trompé jusqu'alors.