Le VPN de Google One est maintenant disponible sur Mac, PC, et les smartphones

Google propose désormais son VPN à tous les utilisateurs de PC ou de Mac de bureau. L'application n'était auparavant disponible que sur mobiles.

L’application de VPN de Google One n’était jusqu’à maintenant proposée que sur Android iOS. Le géant de la recherche a officialisé sa disponibilité sur Windows et macOS dans 22 pays, dont la Belgique, le Canada, la France, ou bien la Suisse. Vous ne pourrez la télécharger que si vous êtes titulaire d’un abonnement Premium à Google One. Si l'on excepte l'offre gratuite de Google Drive, qui donne droit à un stockage de 15 Go, Google One se décline en trois forfaits : le Basic met 100 Go à votre disposition pour 1,99 €/mois, le Standard offre 200 Go pour 2,99 €/mois, tandis que l'offre Premium Premium propose 2 To pour 9,99 €/mois.

Google One a débarqué en France il y a presque quatre ans jour pour jour. La solution de stockage en ligne, qui combine les données de Gmail, de Google Photos et de Google Drive, dont il offre peu ou prou les mêmes fonctionnalités. Google One se démarque de Drive par le fait qu’il propose plus qu’un espace de stockage dans le nuage, et qu'il permet de partager cet espace avec des membres de la famille. L’abonnement donne également droit à des services dont la nature varie selon les pays. Au nombre des fonctionnalités les plus intéressantes, on trouve le VPN de Google.

Le VPN de Google One fonctionne sur Mac et PC, mais pas avec les processeurs ARM

L’utilisation d’un VPN permet de chiffrer votre trafic Internet pour le rendre illisible. Il assure ainsi votre anonymat et dans les cas les plus critiques, il permet de contourner la censure ou d’échapper à la surveillance d’agents gouvernementaux. Malheureusement, les exemples de VPN gratuits qui font fuiter les données des utilisateurs ne sont pas rares.

Une raison supplémentaire de souscrire à l’offre Premium de Google One, qui vous donne le droit de profiter du VPN de Google. Comme celui-ci est maintenant disponible sur tous les appareils mobiles et tous les systèmes d’exploitation possibles et imaginables, vous n’avez plus de raison de ne pas profiter de cette couche de sécurité supplémentaire.

Le VPN de Google pour Windows et macOS va être progressivement mis à disposition des internautes au cours des prochains jours. Pour savoir s’il est déjà téléchargeable, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de Google One. Cliquez sur votre avatar en haut à droite. Sélectionnez votre compte. Sur la page d’accueil de Google One, cliquez sur « Avantages » dans le menu de gauche. Pour finir, cliquez sur la carte « Protection en ligne avec un VPN sur votre appareil ».

Notez bien que le VPN de Google n’est compatible qu’avec les versions 64 bit de Windows et qu’il ne fonctionne qu’avec les processeurs Intel. Les possesseurs du modèle de Surface 9 de Microsoft tournant avec un processeur ARM ne pourront donc pas en bénéficier.