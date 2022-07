Google est accusé de voler vos données dès la création d’un compte

Les associations européennes de consommateurs ont accusé Google de violer la vie privée en ligne en poussant leurs utilisateurs à se connecter aveuglément à un compte Google afin que leurs données soient suivies et exploitées à des fins lucratives.

La semaine dernière, le processus d'inscription de Google a été critiqué par des groupes de défense des droits des consommateurs de l'Union européenne, qui ont déposé de nouvelles plaintes relatives à la protection de la vie privée. La plainte allègue que Google conçoit intentionnellement les paramètres par défaut de manière à tromper les nouveaux utilisateurs et à les amener à autoriser la collecte et le partage d'un large éventail d'informations personnelles.

Ces allégations sont déposées en vertu des règles du GDPR de l'UE, un règlement européen sur la confidentialité des données qui vise à garantir que les données personnelles des Européens ne sont pas exploitées illégalement. Le groupe accuse notamment Google d’utiliser « une conception trompeuse, un langage peu clair et des choix trompeurs » dans son processus d'inscription.

Le processus d’inscription de Google visé par une plainte

« Contrairement à ce que Google prétend en matière de protection de la vie privée des consommateurs, des dizaines de millions d'Européens ont été placés sur la voie rapide de la surveillance lorsqu'ils ont ouvert un compte Google », a déclaré Ursula Pachl, directrice adjointe du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs).

En effet, pour le BEUC et ses membres, il est bien trop compliqué de personnaliser son inscription, puisqu’il faut suivre près de 5 étapes et cliquer 10 fois pour rentrer dans un processus d’inscription manuel, censé être plus transparent avec les utilisateurs sur les données qu’ils partagent. Cependant, les informations fournies dans le cadre de cette inscription manuelle sont peu claires, ce qui amène les consommateurs à faire des choix sans comprendre de manière transparente comment leurs données personnelles seront traitées.

Google est accusé de ne proposer aucune option permettant de désactiver le suivi dans son ensemble. L'ensemble du processus est qualifié de louche et d'opaque, et utilisé à des fins qui ne profitent qu'à Google. Pourtant, Google assure régulièrement qu’il « protège votre vie privée ». L’entreprise américaine rejette fermement l'accusation selon laquelle les options présentées ne sont pas claires, soulignant qu'elles ont été conçues sur la base de recherches approfondies et des commentaires des testeurs du site Web.

Source : BEUC