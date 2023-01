Protégez votre smartphone et votre ordinateur à prix mini avec Bitdefender Total Security

En ce moment chez Bitdefender, vous pouvez profiter d’une remise exceptionnelle de -62% sur la solution Total Security. Vous pouvez ainsi protéger vos données personnelles sur votre ordinateur, mais aussi votre smartphone, et ce, sans vous ruiner ! On vous explique tout sur l’offre ci-dessous.

L’Union européenne laisse aux principaux acteurs du secteur de la technologie comme Android ou Apple jusqu’en 2024 pour laisser la possibilité à leurs utilisateurs d’installer des applications à partir de n’importe quelle boutique, et pas seulement les boutiques officielles comme l’App Store ou le Play Store. C’est une conséquence de la très attendue loi sur les marchés numériques (DMA).

Et si cette nouvelle loi peut apporter de nombreux avantages, elle apporte aussi son lot de doutes et d’inquiétudes, principalement concernant la sécurité des smartphones. En téléchargeant des applications depuis n’importe quelle boutique, l’utilisateur augmente la possibilité de télécharger une application dangereuse pour la sécurité de ses données personnelles. Adware, Ransomware, Logiciel espion, Cheval de Troie, etc. Les logiciels malveillants sont nombreux et peuvent s’installer très vite sur votre smartphone si vous téléchargez une application que vous ne connaissez pas.

Le besoin en cybersécurité va donc probablement augmenter dans les mois qui arrivent. Mais pas de panique ! Vous pouvez vous protéger très facilement et sans vous ruiner grâce aux offres Bitdefender du moment.

Bitdefender Total Security : protégez 5 de vos appareils pour seulement 31,99€

Voir les offres Bitdefender

En ce moment chez Bitdefender, vous pouvez en effet profiter d’une solution complète qui vous permet de protéger votre vie numérique sur votre ordinateur et votre smartphone (et 3 autres appareils) pour seulement 31,99€ au lieu de 84,99€ habituellement : la solution Bitdefender Total Security.

Vous économisez ainsi 53€ et vous profitez d’une offre haut de gamme compatible avec Windows, macOS, iOS et Android. En prime, avec Bitdefender, vous bénéficiez du meilleur taux de détection du marché au cours des 5 dernières années. Le service s’appuie sur un système avancé d’intelligence artificielle avec des technologies révolutionnaires, le tout sans ralentir aucun de vos appareils.

Chez Bitdefender, vous pouvez également souscrire :

Bitdefender Antivirus Plus (jusqu’à 3 appareils Windows) pour 16€ au lieu de 39,99€.

Bitdefender Internet Security (jusqu’à 3 appareils Windows) pour 25,49€ au lieu de 64,99€.

En savoir plus sur les offres Bitdefender

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.