Protégez vos données personnelles en ligne à prix mini avec Bitdefender

Alors que les violations de données sont de plus en plus nombreuses en ligne ces dernières années, protéger sa navigation sur la toile devient essentiel ! Et bonne nouvelle : en ce moment, vous pouvez profiter de réduction allant jusqu’à -62% sur les offres Bitdefender. Découvrez tous les détails des offres dans cet article.

Chaque année, les violations de données sont un peu plus nombreuses et variées. La CNIL a en effet observé une hausse des attaques de 79% en 2021 par rapport à 2020. En 2022, rien de nouveau sous le soleil et les attaques continuent.

Dernier exemple en date : l’entreprise Uber a subi le vol de plus de 77 000 données appartenant aux employés d’Uber et d’Uber Eats. Difficile également d’ignorer le récent ransomware reçu par Intersport qui s’est retrouvé avec toutes ses caisses automatiques désactivées pendant la période la plus chargée de l’année.

Face à cette hausse des attaques, une question se pose : comment se protéger ? Le plus simple est de souscrire un abonnement complet avec plusieurs outils vous permettant de mieux maîtriser votre navigation sur la toile. Parmi les outils les plus pratiques, on compte par exemple un VPN qui vous permet de surfer sur Internet avec une autre adresse IP ou les Password Manager qui vous permettent de mettre en place un réseau de mots de passe complexes sur tous vos sites web sans jamais en oublier aucun.

Des offres Bitdefender de 16€ à 25,49€ : protégez-vous à prix mini

En prime, pour célébrer cette fin d’année, vous pouvez profiter d’une offre Bitdefender à prix mini. Pendant quelques jours, l’enseigne vous propose en effet jusqu’à -62% sur plusieurs offres. De 16€ à 25,49€, il y en a pour tous les besoins et tous les budgets.

En vous rendant dès maintenant chez Bitdefender, vous pouvez en effet profiter des offres suivantes :

Bidefender Antivirus Plus pour seulement 16€ au lieu de 39,99€.

Bitdefender Internet Security pour seulement 25,49€ au lieu de 64,99€.

Bitdefender Total Security pour seulement 31,99€ au lieu de 84,99€.

Avec Bitdefender Antivirus Plus, vous profitez d’une solution d’entrée de gamme qui vous propose tous les services essentiels pour vous protéger en ligne, et ce, pour seulement 16€ ! Vous cherchez une solution plus complète ? Bitdefender vous propose une offre haut de gamme pour seulement 31,99€.

Et pour aller encore plus loin, vous pouvez aussi vous procurer Bitdefender Identify Protection, un outil disponible pour 34,99€ la 1ère année qui vous permet de découvrir si vos données personnelles ont déjà fuité sur Internet.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.