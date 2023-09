Promos Back to School : le POCO X5 Pro 5G à moins de 250€ chez AliExpress !

Plus que 24h pour profiter des promos Back to School pour la rentrée scolaire chez AliExpress ! Aujourd'hui, on a trouvé sur le site un smartphone POCO X5 Pro 5G à moins de 250€. On vous détaille le smartphone dans cet article.

Si vous recherchez un téléphone performant sans pour autant vider votre portefeuille, le POCO X5 Pro 5G est la solution idéale. Pendant les promos Back to School d'AliExpress, ce smartphone est proposé au prix exceptionnel de 231€ !

Un écran à couper le souffle et des performances de pointe

Le POCO X5 Pro 5G est alimenté par le puissant processeur Snapdragon 778G qui assure une performance fluide et rapide, quelle que soit la tâche que vous accomplissez. Que ce soit pour la navigation sur le web, la gestion des médias sociaux ou le jeu, ce smartphone est prêt à relever tous les défis. Avec la technologie 5G intégrée, vous bénéficiez d'une connectivité ultra-rapide pour diffuser des vidéos en haute qualité et télécharger des fichiers rapidement.

Doté d'un écran 120Hz Flow AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces, vous profiterez d'images fluides, de couleurs éclatantes et de contrastes nets. Que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou naviguiez sur Internet, cet écran vous offrira une expérience visuelle exceptionnelle.

Le POCO X5 Pro 5G est équipé d'un système de caméra exceptionnel avec un capteur principal de 108 MP, ce qui signifie que vos photos seront d'une netteté incroyable et remplies de détails. Vous pourrez également capturer des photos grand angle, des gros plans détaillés et des portraits époustouflants grâce aux différentes caméras intégrées. Pour les amateurs de selfies, la caméra frontale est tout aussi impressionnante.

Enfin, le POCO X5 Pro 5G est équipé d'une batterie de 5000 mAh qui vous permet de l'utiliser toute la journée sans avoir à chercher constamment une prise de courant. De plus, il prend en charge une charge rapide de 67W, ce qui signifie que vous pouvez recharger rapidement votre téléphone et être prêt à repartir en un rien de temps.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.