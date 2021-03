Projet Trinity : Volkswagen proposera des fonctionnalités déblocables à la demande

Le Projet Trinity, la prochaine berline électrique de luxe de Volkswagen, proposera des fonctionnalités déblocages à la demande. Comme chez Tesla, les conducteurs pourront mettre à jour leur véhicule selon leur envie.

Si vous suivez l'actualité de Volkswagen, vous savez peut-être que le constructeur allemand travaille actuellement sur une nouvelle berline de luxe 100% électrique. Son nom de code : Projet Trinity. D'après les dires de la marque, ce véhicule bénéficiera des dernières avancées technologiques. Ne vous attendez pas toutefois à voir la berline de sitôt en concession, puisque sa commercialisation n'est attendue qu'à partir de 2026.

Parmi les promesses phares du Projet Trinity, on note une conduite autonome de niveau 4. À ce pallier, la voiture est capable de prendre en charge à 100% le contrôle dans certaines situations, sans nécessiter l'intervention ou la vigilance du conducteur. Ce sera par exemple le cas lors de trajets sur l'autoroute, pour garer sa voiture ou bien durant des embouteillages.

Chez Skoda, le niveau 4 correspond par exemple à la “très haute automatisation” du processus. À ce stade, l'ordinateur de bord est même capable de trouver un endroit sûr pour s'arrêter si le conducteur n'est pas en état de conduire (malaise, alcoolémie, somnolence, etc.). Outre la conduite autonome, Volkswagen vient d'annoncer que le Projet Trinity profitera de mises à jour logicielles.

À lire également : Volkswagen ID.6 – découvrez les premières photos du futur SUV électrique

Volkswagen rattrape son retard face à Tesla

En d'autres termes, les conducteurs pourront débloquer de nouvelles fonctionnalités à la demande. C'est un principe qui a d'ailleurs fait la renommée de Tesla, qui propose de mettre à jour son véhicule à distance depuis 2012. Comme chez Tesla, il faudra donc payer un supplément pour profiter de ces fonctionnalités supplémentaires.

Volkswagen a d'ailleurs récemment annoncé le déploiement des mises à jour à distance sur les ID.3 et les ID.4. “Les Volkswagen ID.3 et ID.4 en Europe peuvent désormais recevoir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour techniques via W-LAN ou réseau mobile”, a déclaré le constructeur. Au regard de cette annonce, il était donc logique que le Projet Trinity bénéficie à son tour de ce service. Pour l'heure, on ne sait pas à quelles fonctionnalités pourront être déverrouillées sur le Projet Trinity, comme sur les ID.3 et ID.4.

Source : Ubergizmo