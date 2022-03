Profitez d’une TV Samsung Neo QLED avec jusqu’à -500€ de remboursement !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une offre incroyable : une TV Neo QLED Samsung avec un remboursement jusqu'à -500€ ! Découvrez comment profiter de l'offre ci-dessous.

Découvrir toutes les Samsung Neo QLED chez Darty

Vous rêvez d'une grande TV de qualité pour transformer votre salon en salle de cinéma ? Bonne nouvelle ! En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une TV Samsung Neo QLED à prix réduit grâce à une offre de remboursement Samsung pouvant aller jusqu'à -500€.

Mais attention, si vous voulez en profiter, il va falloir être rapide. En effet, toutes les offres de remboursement développées plus loin dans cet article ne sont valables que jusqu'au 20 avril prochain (inclus).

Comment profiter d'un remboursement sur sa TV Samsung ?

Pour profiter de cette offre incroyable, il vous suffit d'acheter l'un des TV ci-dessous et de renvoyer ensuite un formulaire de remboursement :

Après avoir acheté et reçu votre nouvelle télévision Samsung, rendez-vous sur le site de Samsung et créez un compte. Cliquez ensuite sur l'offre de remboursement sur les TV Neo QLED et remplissez le formulaire.

Ajoutez à votre dossier les pièces justificatives demandées comme une preuve d'achat de votre TV ou encore une photo de l'étiquette présente sur votre carton d'emballage. Envoyez aussi votre RIB afin de pouvoir recevoir le remboursement de la part de Samsung. Vous avez jusqu'au 15 juin prochain (inclus) pour envoyer votre dossier et recevoir votre argent.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.