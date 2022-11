Profitez des plateformes de streaming à l’international grâce à NordVPN à prix mini pour le Black Friday

Regardez les épisodes de House of The Dragon gratuitement sans abonnement chez OCS et légalement grâce à un VPN. Comment faire ? Quels sont les autres programmes disponibles sur les plateformes de streaming à l’international ? Comment en profiter à prix mini avec NordVPN et le Black Friday ?

Alors que la première saison de House of the Dragon vient de se terminer en fanfare il y a quelques jours, de nombreuses personnes n’ont toujours pas vu la série car elles n’ont pas d’abonnement chez OCS. Si c’est votre cas, bonne nouvelle ! On a trouvé une solution pour vous permettre de regarder la série événement de HBO sans payer d’abonnement pour une plateforme de streaming : l’utilisation d’un VPN.

Grâce à un VPN, vous pouvez faire croire à votre appareil que vous vous situez dans un pays différent de votre véritable localisation (en l'occurrence la France). Ainsi, avec votre VPN, si vous vous placez sur un réseau suisse, vous pouvez regarder tous les épisodes de la série House of the Dragon gratuitement ! Pour ce faire, une fois sur un réseau suisse, rendez-vous sur le site de replay de la chaîne suisse RTS. Celle-ci possède en effet tous les droits de diffusion des épisodes de la série HBO.

Et tant que vous y êtes avec votre VPN, on vous conseille notamment de regarder la F1 et MotoGP gratuitement en vous connectant aux Etats-Unis ou en Malaisie. Les fans de Marvel peuvent aussi profiter de tous les derniers films sortis sur Disney+ en se connectant aux Etats-Unis. Le catalogue de Netflix est également beaucoup plus riche qu’en France depuis les Etats-unis.

L’occasion de profiter de -68% + 3 mois gratuits chez NordVPN avec le Black Friday

Seul problème : vous n’avez pas encore de VPN ? Pas de problème ! C’est l’occasion ou jamais de découvrir cet outil très pratique et la bonne nouvelle, c’est qu’il existe en ce moment une offre à prix vraiment mini.

Pour célébrer l’arrivée prochaine du Black Friday, NordVPN met en effet déjà les petits plats dans les grands et vous propose une offre exceptionnelle : 68% de réduction + 3 mois gratuits.

Vous pouvez ainsi profiter du VPN gratuitement pendant 3 mois, puis pour 5,29€/mois (abonnement sur 2 ans). Pour ce prix, l’offre NordVPN vous propose :

Un VPN sécurisé et rapide

Une protection contre les malware

Un bloqueur de publicité et de tracker

Un manager de mot de passe

Un scanner de violation de données

1To de stockage dans un cloud sécurisé

Loin de vous offrir uniquement du streaming à l’international, l’offre NordVPN vous propose des services variés pour sécuriser au maximum votre navigation sur Internet.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.