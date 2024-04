Profitez de 180€ de remise sur la Galaxy Watch6 chez la Fnac !

Rendez-vous de suite chez la Fnac pour profiter d'une offre que vous ne verrez pas tous les jours : la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 Classic 4G avec une remise totale de 180€ ! Découvrez comment profiter de l'offre ci-dessous.

Dévoilée le 26 juillet 2023 et commercialisée depuis le 11 août 2023, la Samsung Galaxy Watch6 est rapidement devenue une référence incontournable dans l'univers des montres connectées. Grâce à son mélange réussi de fonctionnalités de pointe et d'un design raffiné, elle se positionne comme un choix privilégié pour les utilisateurs exigeants​.

Et bonne nouvelle : en ce moment, la Fnac propose la Galaxy Watch6 Classic à un prix réduit, offrant une remise significative de 180€. Cette offre exceptionnelle permet aux amateurs de technologie wearable d'acquérir une montre de haute qualité à un prix plus accessible, et ce, grâce à 2 offres :

-20% sur la montre chez la Fnac

80€ remboursés par Samsung après l'achat

La montre connectée se retrouve ainsi disponible pour seulement 399,99€ avant remboursement et 319,99€ après remboursement, contre 499,99€ habituellement.

Un concentré de technologie et d'élégance

La Galaxy Watch6 Classic brille par son design sophistiqué, doté d'un boîtier en acier inoxydable et d'un écran en saphir résistant. Elle arbore un cadran rotatif, caractéristique appréciée des précédentes montres Galaxy haut de gamme, mais absente sur les modèles Galaxy Watch 5/5 Pro. Ce cadran facilite la navigation dans l'interface de la montre, ajoutant une touche pratique à son élégance.

La montre fonctionne avec l'interface One UI 5 Watch sur Wear OS, proposant une gamme étendue d'applications et de cadrans. Elle est équipée du capteur BioActive de Samsung qui offre des données de santé précises et inclut des fonctionnalités telles que la détection des chutes, la notification en cas de rythme cardiaque irrégulier, et plus encore. En outre, elle intègre une nouvelle zone de fréquence cardiaque personnalisée, permettant de mesurer l'intensité optimale pour plus de 100 activités différentes.

Enfin, la Galaxy Watch6 Classic promet jusqu'à 40 heures d'autonomie sans l'affichage toujours actif et jusqu'à 30 heures avec cette fonction activée. La montre supporte également la charge rapide de 10W, permettant de gagner huit heures d'autonomie avec seulement 8 minutes de charge, idéal pour une nuit complète de suivi du sommeil.

En conclusion, la Galaxy Watch6 Classic de Samsung représente le sommet de la technologie wearable, combinant design élégant, fonctionnalités de santé avancées et autonomie robuste. L'offre actuelle de la Fnac est une occasion à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à investir dans une montre connectée premium à un prix avantageux.