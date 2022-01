Profitez de 100€ de remise sur l’iPhone 13 avec les Ventes Flash Bouygues Telecom

L'iPhone 13 est à prix cassé chez Bouygues Telecom ! Pendant quelques jours, l'opérateur vous propose en effet une remise de 100€ sur le dernier smartphone Apple cumulable avec d’autres bonus. Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Profiter de l'iPhone 13 à prix mini chez Bouygues Telecom

Jusqu'au 30 janvier prochain (inclus), vous pouvez vous procurer l'iPhone 13 à prix cassé grâce à Bouygues Telecom. L'opérateur vous propose entre autre une remise immédiate de 100€ sur le mobile Apple.

Dans un premier temps, pour profiter de cette remise exceptionnelle et immédiate il vous suffit de souscrire au forfait Sensation 90Go (ou +), et inscrire le code VF100 lors de votre commande.

Mais ce n’est pas tout ! Cette remise est cumulable avec une offre de remboursement Bouygues Telecom de 70€ (sur demande et en différé) et un bonus reprise de 70€ pour la reprise de votre ancien smartphone. Vous pouvez donc économiser jusqu'à 240€ en plus de la remise déjà appliquée avec la souscription au forfait Sensation.

L'iPhone 13 : un smartphone Apple endurant et efficace

Sorti à la rentrée scolaire 2021, l'iPhone 13 propose une quantité d'avantages non-négligeable.

Doté d'un écran de 6,1 pouces, l'iPhone 13 propose un très bon calibrage sur un écran OLED lumineux. Les performances de ses photos sont plus que convaincantes et son design est bien maîtrisé. Autre gros point fort du smartphone : il propose des performances exceptionnelles grâce à sa puce Bionic A15 qui lui permet de tout faire ou presque. Avec l'iPhone 13, Apple a également décidé d'enfin se pencher sur le problème de la batterie. Le nouveau smartphone propose ainsi une autonomie bien supérieure à celle de l'iPhone 12.

Vous souhaitez profiter de ce smartphone à prix cassé ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom !

Profiter de l'iPhone 13 à prix mini chez Bouygues Telecom

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.