Les prix Netflix en hausse, une recharge plus rapide pour le Pixel 6, SFR offre le meilleur débit 5G, le récap’

Netflix a révélé sa nouvelle grille tarifaire et les prix sont en hausse, les Pixel 6 et 6 Pro seraient compatibles avec la recharge rapide 33W, SFR propose les meilleurs débits 5G descendants et montants à ses abonnés en France, c’est le récap’ !

NETFLIX AUGMENTE ENCORE SES TARIFS

Netflix vient de révéler sa nouvelle grille tarifaire et l’on y découvre une nouvelle augmentation de ses prix depuis hier. Pour la première fois depuis le lancement du service en France en septembre 2014, l'offre d'entrée baptisée “Essentiel” est également concernée par cette hausse tarifaire qui passe de 7,99€ à 8,99€ par mois. L’offre Standard sera accessible pour 13,49 € et l’offre Premium connaît la hausse la plus importante, en passant de 15,99 € à 17,99 € par mois. Cette nouvelle grille tarifaire est effective depuis hier pour les nouveaux abonnés et rentrera en vigueur dans les prochaines semaines pour les anciens utilisateurs. Netflix justifie cette hausse par la nécessité d'amortir les investissements prévus par la plateforme en 2021.

PIXEL 6 : GOOGLE PROPOSERAIT UNE RECHARGE RAPIDE 33W

Le leaker indien réputé Yogesh Brar a récemment révélé de nouveaux détails sur les futurs smartphones Google. En effet, l’informateur assure que Google aurait décidé de reporter le lancement de son premier smartphone pliable, le Pixel Fold et donne plus de détails sur les Pixel 6 et 6 Pro. Citant les informations de Yogesh Brar, le média 91Mobiles affirme que les Pixel 6 / 6 Pro embarqueront une recharge rapide allant jusqu'à 33W. Si ces rumeurs se révèlent correctes, les Pixel 6 proposeraient une sérieuse mise à niveau par rapport aux Pixel 5, qui se contentent d'une recharge rapide de 18W.

LE MEILLEUR DÉBIT 5G SERAIT OFFERT PAR SFR

nPerf vient de mettre en ligne le baromètre consacré aux connexions mobiles en France lors du premier semestre de 2021. On y découvre que c’est SFR qui s'est imposé comme le numéro 1 de la 5G, offrant un débit moyen descendant de 308 Mb/s et un débit moyen montant de 40 Mb/s. Cela étant dit, Orange ne démérite pas concernant les débits moyen descendants et c’est Bouygues qui tire son épingle du jeu concernant le temps de latence des réseaux 5G. En combinant tous les tests réseau réalisés en 2G, 3G, 4G et 5G, nPerf décrète qu'Orange offre le meilleur réseau mobile de France avec un score de 78 658 nPoints, loin devant le numéro 2, Free Mobile.

