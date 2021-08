Les premières images ISO de Windows 11, Elon Musk dévoile le Tesla Bot, Netflix annonce son calendrier de sortie, le récap’

Les premières ISO de Windows 11 ont été publiées par Microsoft, Elon Musk lève le voile sur son projet de robot futuriste Tesla Bot, on connait désormais les dates de sorties des futurs contenus Netflix, c’est le récap’ !

MICROSOFT PUBLIE LES PREMIÈRES ISO DE WINDOWS 11

Windows 11 est disponible en bêta depuis plusieurs mois déjà et se voit amélioré chaque jeudi par une nouvelle build publiée par Microsoft. Après plusieurs semaines de corrections de bugs et d’optimisation en tout genre, l’éditeur est enfin prêt à lancer les premières images ISO de l’OS. L’ISO disponible est celle de la build 22000.132 de Windows 11. On vous explique toutes les étapes à suivre dans notre actualité si vous souhaitez installer proprement Windows 11, sans passer par l’outil de mise à jour parfois buggé, et ainsi bénéficier d’un système d’exploitation vierge.

Lire : Windows 11 : les premières ISO sont disponibles, voici comment les installer

TESLA BOT : ELON MUSK DÉVOILE SON ROBOT FUTURISTE

Dans le cadre du « Tesla AI Day », une conférence entièrement dédiée aux progrès de Tesla en matière d'intelligence artificielle, Elon Musk a créé la surprise en annonçant le Tesla Bot. Avec ce robot futuriste humanoïde doté de la même intelligence artificielle que les voitures de Tesla, Elon Musk souhaite fournir une assistance aux humains dans leurs tâches quotidiennes. Le robot est en effet pensé pour réaliser des tâches répétitives et émanciper l'humanité du travail physique. Musk assure qu'un premier prototype sera construit en 2022.

Lire : Elon Musk dévoile le Tesla Bot, un robot futuriste doté de l’IA des voitures Tesla

LES DATES DE SORTIE DES FUTURS CONTENUS NETFLIX RÉVÉLÉES

Ce mercredi 18 aout 2021, le compte Twitter de Netflix France a dressé la longue liste des futurs contenus qui seront disponibles dans le catalogue du géant de la VOD dans les mois et années à venir. Dans notre actualité, on vous révèle les prochaines saisons de séries Netflix qui ont déjà une date de sortie telles que The Witcher ou Stranger Things. Vous découvrirez également dans notre actu les séries Netflix en cours de production et la liste des prochains films qui seront mis en ligne dans le catalogue du numéro 1 du streaming.

Lire : Netflix dévoile les dates de sortie des prochaines saisons de ses séries