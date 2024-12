Les Nothing Ear (a) font l'objet d'une grosse chute de prix chez Rakuten. Depuis la boutique officielle Boulanger, les écouteurs Bluetooth sans fil bénéficient d'une réduction totale de 40 euros.

En ce vendredi 20 décembre 2024 uniquement, vous avez la possibilité de vous offrir des écouteurs Nothing à un super prix sur le site Rakuten. Via le vendeur français Boulanger, les Nothing Ear (a) sont proposés au tarif de 59,99 euros au lieu de 99,99 euros, ce qui correspond à une économie de 40 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Afin d'obtenir la remise, il est nécessaire d'appliquer manuellement le coupon RAKUTEN10 avant la validation définitive du panier. Pour information, la livraison de l'article est gratuite et l'achat donne droit à 410 Rakuten Points, soit 4,10 euros de réduction sur une prochaine commande passée chez Rakuten.

À propos de leurs points forts, les Ear (a) de Nothing embarquent des drivers dynamiques de 11 mm, une réduction de bruit intelligente jusqu'à 45 dB, une plage de fréquence de 5000 Hz, trois microphones et une double connexion Bluetooth.

Compatibles avec les appareils fonctionnant sous iOS 11 (ou version supérieure) et Android 5.1 (ou modèle ultérieur), les écouteurs Nothing Ear (a) accompagnés d'un étui de recharge peuvent être utilisés au cours d'une durée maximale de 42,5 heures et disposent d'un port de chargement en USB Type-C. Pour terminer, il est possible d'avoir une autonomie supplémentaire de 10 heures grâce à un temps de charge de 10 minutes.