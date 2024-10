Nothing Ear stick : les écouteurs sans fil passent sour la barre des 40€ !

À l’heure où beaucoup de marques recopient bêtement les produits à la mode, Nothing veut se différencier de la concurrence avec un design marquant et des modèles avec un excellent rapport qualité/prix. C’est le cas avec les Nothing Ear stick, ses écouteurs sans fil avec un boitier transparent au look inimitable. Ils sont actuellement à prix sacrifié sur AliExpress alors ne manquez pas cette super affaire !

Avec ses AirPods, Apple a démocratisé les écouteurs sans fil pour le grand public. Tant est si bien que beaucoup de marques ont et continuent de copier le design iconique créé par la marque à la pomme.

La marque anglaise Nothing a décidé de prendre le contrepied total avec ses Nothing Ear Stick qui reprennent le look transparent déjà présent sur les téléphones et autres modèles d’écouteurs de la marque. En plus, le boitier en forme de stick permet de tenir dans n’importe quelle poche sans que vous vous en rendiez compte.

Sortis au prix de vente conseillé de 119 euros, les Nothing Ear Stick sont actuellement en promotion sur le site AliExpress. La baisse de prix est impressionnante puisqu’on passe sous la barre des 40 euros. Avec un prix affiché à seulement 38,82 euros, vous bénéficiez d’une réduction de plus de 80 euros ! Et en plus, c'est expédié gratuitement depuis la France ! C’est tout simplement le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle.

Nothing avait marqué les esprits en sortant ses premiers écouteurs sans fil, les Ear (1). En effet, la marque avait choisi un look audacieux, tout en transparence. Cette fois-ci, c’est sur le format du boîtier que Nothing surprend avec un tube plus proche d’un rouge à lèvres que d’un simple boîtier d’écouteurs sans fil. L’ouverture est aussi originale et astucieuse puisqu’il faut faire pivoter le tube pour accéder à ses écouteur.

En ce qui concerne les écouteurs, ce sont des modèles semi-intra-auriculaires. Ils ne rentrent donc pas complètement dans votre conduit auditif et ne nécessitent pas d’embouts en silicone. Cela offre une moins bonne isolation passive mais un meilleur confort au quotidien. Par ailleurs, contrairement aux Ear (1) et Ear (2), cette version ne bénéficie pas de la réduction active du bruit.

Ce sont des écouteurs qui ont été conçus pour être à la fois légers (seulement 4,4 g) et agréable à porter sur de longues périodes de temps. D’ailleurs, l’autonomie permet une écoute pendant 7 heures sans interruption et 29 heures avec la recharge du boîtier. Ce sont des écouteurs sans fil pas chers qui plairont aussi aux sportifs puisqu’ils sont certifiés IP54. Ils sont donc résistants à la poussière, à la pluie et à la transpiration.