Si vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous offrir le DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, sachez que l'excellent drone avec sa télécommande RC 2 est en baisse de prix grâce à la saisie d'un code promotionnel.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les appareils photo, les caméras et les drones sont mis en avant par le site Rakuten. Jusqu'à ce soir, le site e-commerce vous permet d'obtenir 100 euros de réduction à compter de 999 euros d'achats. Parmi la sélection concoctée par le marchand, on peut trouver le DJI Mini 4 Pro Fly More Combo à prix réduit. Vendu par Boulanger ou Darty, le drone de la marque asiatique voit son tarif passer de 1090 euros à 990 euros avec l'aide du code PHOTO100.

Pour information, le drone est fourni avec une télécommande RC 2, trois batteries, une station de recharge bidirectionnelle, un sac en bandoulière, trois paires d'hélices de rechange, des vis de rechange, une protection de nacelle, une attache-hélices, un câble PD USB-C vers USB-C, un tournevis et un câble USB-C.

Lire également – Meilleur drone : quel modèle acheter en 2024 ?

D'un poids de près de 250 grammes, le DJI Mini 4 Pro dispose d'une caméra embarquée de 4K ayant une définition de 3840 x 2160 pixels, d'un capteur de 48 MP et d'un mode de couleurs D-Log M 10 bits. L'appareil est aussi équipé d'une nacelle à 3 axes motorisée qui assure une stabilité supérieure et garantit des images claires et ultra-fluides. Le drone embarque une portée maximale de 18 km, une détection d'obstacles dans trois directions, une autonomie de 34 minutes, une résistance aux vents de niveau 5 et une capacité de décoller à une altitude maximale de 4 000 mètres.