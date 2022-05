Duke Nukem Forever : des extraits de la version de l’E3 2001 surgissent sur la toile

Duke Nukem Forever fait des partie des arlésiennes les plus célèbres du jeu vidéo. Avec 14 ans de développement au compteur, le titre est devenu culte, malgré un résultat très décevant. Néanmoins, tout élément relatif à la construction chaotique de ce jeu met les fans en émoi. Alors, quand une version du titre datée de 2001 se retrouve sur la toile, tous les amoureux du Duke pleurent de joie !

Alors que Sega vient d'annoncer récemment le retour de Crazy Taxi et Jet Set Radio prochainement, voilà qu'un autre titre culte fait parler de lui sur la toile. Si vous êtes un gamer averti, vous connaissez forcément Duke Nukem Forever. Le titre développé à l'origine par 3D Realms (avant d'être repris par Gearbox Software) fait partie des arlésiennes les plus célèbres du jeu vidéo. Pour cause, il aura fallu attendre 14 ans pour poser les mains sur Duke Nukem Forever en 2011.

Sans surprise, le titre a été une cruelle déception pour les fans comme pour la presse. Le jeu a payé son développement chaotique, avec un design, une narration, un aspect graphique et des mécaniques de gameplay vieillottes, à mille lieux du standard de qualité de l'époque. Néanmoins et avant de partir dans ce développement infernal, les équipes de 3D Realms ont présenté une version prometteuse de leurs travaux lors de l'E3 2001.

Le créateur du Duke confirme l'authenticité des extraits

On pensait que cette version du jeu avait été définitivement supprimée après les changements d'équipe et les refontes multiplies du projet. Or, un pirate baptisé “xOr” vient de diffuser des images et des séquences de jeu de ce build sur 4Chan. Il assure qu'il s'agit bien d'extraits de cette version présentée par 3D Realms lors du salon international du jeu vidéo en 2001.

Gerard Broussard, créateur de Duke Nukem et chef du projet principal pendant la majeure partie du développement de Forever, a confirmé sur Twitter que les images étaient authentiques, tout en précisant toutefois qu'il ne tient pas particulièrement à remuer les souvenirs de cette époque douloureuse.

Dans les extraits, on peut voir notamment le Duke évoluer dans un club de strip-tease en proie à un incendie. FPS oblige, le héros le plus politiquement incorrect du JV dessoude par dizaine des membres du SWAT ou des forces spéciales. On remarque également la présence d'un compteur EGO qui se remplit lorsqu'il tue des ennemis, tandis qu'on aperçoit rapidement l'écran de sélection des armes. xOr assure qu'il est en possession du code source de cette version du jeu, ainsi que de l'éditeur de niveaux du jeu. Il compte les diffuser sur la toile pour les mettre à disposition des fans en juin 2022. Pour rappel, les jeux cultes Max Payne 1 et 2 vont faire l'objet d'un remake prochainement.

Source : PCGamer