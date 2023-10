Le Galaxy S24 Ultra dévoile son appareil photo, il serait moins bon qu’attendu

Une source fiable dévoile les caractéristiques de l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra. Si elles se confirment, Samsung fait un petit pas en arrière en terme de composants.

Décidément, on dirait que Samsung aime souffler le chaud et le froid avec ses futurs Galaxy S24 attendus pour janvier 2024. Si l'on en croit les différentes sources, généralement bien informées, on sait que seul le Galaxy S24 Ultra aura droit à un processeur Snapdragon 8 Gen 3 partout dans le monde, tandis que les autres se contenteront d'une puce Exynos en Europe. On s'attend aussi à un capteur selfie équivalent à celui des modèles précédents. Et que dire des vitesses de recharge attendues, bien loin de celles que l'on espérait.

La dernière fuite en date confirme ce sentiment. Selon Revegnus, insider fiable, les capteurs photos arrières n'afficheraient pas tout à fait les caractéristiques que l'on supposait. En plus de remplacer l'objectif périscope par un autre moins performant, on apprend que ce dernier ne bénéficierait pas des dernières technologies en date. À l'origine, c'est le capteur Sony IMX875 que l'on attendait à la manœuvre, mais ce serait finalement un IMX854.

L'un des capteurs photos arrières du Galaxy S24 Ultra ne serait pas celui auxquel on s'attendait

Le leaker ne semble pas savoir pourquoi Samsung a effectué ce retour en arrière. L'IMX854 est un capteur 50 Mégapixels, chacun ayant une taille de 0,7 µm. Au final, voici les caractéristiques supposées pour l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle 200 Mégapixels , 0,6 µm HP2SX.

, 0,6 µm HP2SX. Ultra grand-angle 12 mégapixels , 1,4 µm IMS564.

, 1,4 µm IMS564. Téléobjectif 3X 10 Mégapixels , 1,12 µm IMX754+

, 1,12 µm IMX754+ Téléobjectif 5X 50 Mégapixels 0,7 µm IMX854

0,7 µm IMX854 Auto-focus Laser.

Lire aussi – Galaxy S24 Ultra : Samsung veut remplacer l’objectif périscope par un composant moins performant

Il est évident qu'avec de tels composants, le Galaxy S24 Ultra sera un excellent photophone. Il est juste dommage que Samsung ne profite pas de la nouvelle génération de son haut de gamme pour proposer la meilleur fiche technique possible, surtout au niveau de la photo. Pour l'utilisateur moyen, la différence ne se verra pas. Mais quand on est prêt à investir 1400 € voire plus dans un smartphone, on est en droit de demander ce qu'il y a de mieux. Rendez-vous l'an prochain pour le verdict.