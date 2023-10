Attention à ces 4 jeux disponibles sur le Play Store, ils ont déjà infecté des millions de smartphones Android

Malgré une baisse de l’activité des malwares, le mois de septembre a vu une recrudescence des applications Android affichant des publicités intrusives sur le Play Store de Google.

L’éditeur de logiciels de sécurité Dr Web a publié un rapport sur « l’activité virale sur les appareils mobiles en septembre 2023 ». Ce dernier nous apprend notamment que le malware le plus répandu le mois dernier sur les smartphones Android est surnommé HiddenApps. Il s’agit d’un « cheval de Troie conçu pour afficher des publicités intrusives ». D’après les chercheurs de la compagnie, ce type d’adwares est distribué à travers des applications populaires et d’apparence inoffensive sur la boutique d’applications Android, malgré les mesures de sécurité prises par Google pour protéger le Play Store.

Quatre applications Android en particulier ont contribué à répandre ce malware. Les hackers ont ainsi intégré HiddenApps dans :

Super Skibydi Killer – qui totalise déjà 1 million de téléchargements sur le Play Store

sur le Play Store Agent Shooter — téléchargé 500 000 fois

Rubber Punch 3D – 500 000 téléchargements

Rainbow Stretch — 50 000 utilisateurs

Les hackers utilisent ces applications mobiles pour générer de l’argent à travers votre smartphone Android

À elles quatre, ces apps ont déjà été téléchargées par plus de 2 millions de victimes potentielles, car non seulement elles affichent des publicités indésirables, mais de plus elles se rendent quasiment impossibles à détecter, « en cachant leurs icônes dans le menu de l’écran d’accueil, par exemple », et donc à désinstaller. Bien qu’il ne s’agisse pas de la catégorie de malware la plus dangereuse, « ces applications fonctionnant en arrière-plan sur votre téléphone pour lancer des publicités sur le navigateur afin de gagner de l’argent », mais elles ont le pouvoir de franchement gâcher l’expérience utilisateur, tout en utilisant les ressources du smartphone à des fins malveillantes.

Dr Web souligne que malgré l’émergence de ces malwares déguisés en jeu, l’activité des hackers semble avoir ralenti en septembre 2023. Selon les analystes, d’autres fausses applications de la famille FakeApp ont été distribuées en tant qu’applications pour les opérations boursières ou pour la comptabilité domestique, alors qu’en réalité, leur principal objectif était de charger des sites frauduleux où les victimes potentielles étaient encouragées à investir dans de fausses cryptos, par exemple.