Prime Video : Amazon fait une boulette en diffusant le dernier Doctor Strange

Quelqu'un a visiblement fait une grosse boulette chez Amazon France ce mercredi 26 octobre 2022. En effet et pendant quelques dizaines de minutes, la dernière grosse production Marvel Doctor Strange in the Multivers of Madness était disponible en accès libre sur le catalogue de Prime Video. Or et comme le prévoit la chronologie des médias française, le film ne devrait pas être accessible avant la fin 2023. Fort heureusement, la gaffe a été rapidement corrigée.

Si vous avez pour habitude de traîner le matin sur Amazon Prime Video, vous avez probablement été surpris de constater la présence en accès libre de Doctor Strange in The Multivers of Madness. Sachez que vous n'êtes pas le seul puisque de nombreux internautes ont publié sur les réseaux sociaux des captures d'écran attestant de la disponibilité de la dernière grosse production Disney Marvel.

Doctor Strange 2 se retrouve par erreur sur Amazon Prime Video

Seulement, il y a un hic puisque selon la nouvelle chronologie des médias instaurée depuis la fin novembre 2021, les plateformes de streaming étrangères comme Amazon Prime Video, Netflix ou Disney+ doivent attendre à minima 15 mois pour proposer un film sorti au cinéma dans leur catalogue respectif. Sachant que les dernières aventures de Stephen Strange ont débarqué dans les salles obscures ce 4 mai 2022, elles ne devraient pas être disponibles en streaming avant… fin 2023 !

Oups ! Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est disponible sur Amazon Prime Video France (compris dans l'abonnement). Il devrait être retiré très vite… 😬 pic.twitter.com/LHNtijJF2O — DisneyphilePlus (@DisneyphilePlus) October 26, 2022

Vous l'aurez compris donc, il s'agit d'une grosse boulette d'Amazon qui a malencontreusement rendu le film de Sam Raimi accessible sur Prime Video. Le long-métrage est resté disponible pendant quelques dizaines de minutes, avant que le géant du e-commerce ne s'aperçoive de son erreur et la corrige. N'essayez pas d'accéder à Doctor Strange in The Multivers of Madness, ce n'est désormais plus possible à moins d'acheter le film au format numérique à 16,99 € ou bien de le louer pour 48 heures à 4,99 € (en 4K).

Précisons toutefois que Doctor Strange in The Multivers of Madness est d'ores et déjà disponible sur Disney+ dans d'autres pays comme les Etats-Unis. En France, chronologie des médias oblige, ce n'est évidemment pas le cas comme dit précédemment. Pour rappel, Amazon France a récemment signé un accord d'envergure avec Sony Pictures et la Warner Bros. Discovery. Grâce à ce partenariat, la plateforme pourra diffuser en exclusivité les séries à venir de la Warner Bros. Discovery ainsi que les derniers films sortis au cinéma de Sony comme Spider-Man No Way Home ou Uncharted par exemple.