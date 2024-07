Prime Day : Amazon casse le prix des AirPods 3 !

Les célèbres écouteurs sans fil d'Apple sont toujours aussi appréciés par les consommateurs. Bonne nouvelle, cet été, à l’occasion du Prime Day Amazon, la troisième génération d’AirPods connait une belle baisse de prix. Ne manquez pas cette occasion pour vous équiper à moindre coût d'une super paire d’écouteurs sans fil !

Il existe une quantité assez incroyable de modèles d’écouteurs sans fil avec des tarifs et des qualités qui varient énormément en fonction des marques. Si vous n’y connaissez pas grand chose et que vous voulez un modèle de qualité, la valeur-sûre reste Apple.

Vous pouvez craquer pour les AirPods Pro 2 qui est certainement le meilleur modèle de la marque à la pomme. Mais si vous avez un budget limité ou si vous n’aimez pas les écouteurs intra-auriculaires, nous vous conseillons plutôt les AirPods 3. En plus, ils sont en promotion sur Amazon en ce moment !

Habituellement disponibles au prix de vente conseillé de 199 euros avec le boîtier de recharge Lightning, ils sont disponibles pendant le Prime Day à seulement 155 euros. Pour rappel, vous devez être membre Amazon Prime pour profiter de cette réduction. Pour autant, si vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez bénéficier d’une offre d’essai gratuite de 30 jours et ainsi profiter de toutes les offres promotionnelles du Prime Day dès à présent.

AIRPODS 3 : QUELS SONT SES POINTS FORTS ?

Cette troisième version des AirPods a connu un changement complet de son design qui s’est nettement rapproché de celui des AirPods Pro. Plus petits et donc plus discrets, ils tiennent très bien dans l’oreille, même en courant.

Autre point fort des AirPods 3 : l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Cette technologie vous permet ainsi de profiter d’un son 3D particulièrement immersif. L'Adaptative EQ, aussi appelée égalisation adaptative, est capable d’adapter le son envoyé en fonction de la forme de vos oreilles pour obtenir la meilleure restitution sonore possible pour votre morphologie.

Côté autonomie, les AirPods 3 ont une capacité de 6 heures d'écoute en une seule charge et, avec le boitier, vous pouvez utiliser vos écouteurs pendant 30 heures ! Pour finir, les AirPods 3 sont IPX4. Ils sont donc résistants à l'eau et à la transpiration. Les sportifs apprécieront !