Pourquoi un VPN sécurise-t-il mieux vos données que n’importe quelle autre solution ?

L’utilisation d’un VPN est devenue indispensable pour de nombreux internautes, au même titre qu’un antivirus. Pour renforcer la sécurité des utilisateurs, les meilleurs VPN proposent même de nouvelles couches de protection qui vont au-delà des fonctionnalités de base de ce type de solution.

Selon un récent rapport de l’ARCOM (anciennement Hadopi), 15% des Français utilisent un VPN régulièrement et 14% s’en servent occasionnellement. De plus en plus d’internautes se préoccupent donc de leur vie privée et de la sécurité de leurs données personnelles en ligne.

Le même rapport nous apprend que plus de 40% des internautes en France ont déjà subi un préjudice sur Internet, et cela arrive souvent malgré l’utilisation d’un antivirus. Pour une protection optimale, des mesures supplémentaires sont donc indispensables. Voici comment un VPN peut vous aider à renforcer votre sécurité en ligne.

Vous souhaitez protéger votre identité

Avec un VPN, toutes les requêtes que vous envoyez sur Internet transitent par un serveur. Ce dernier sert donc d’intermédiaire qui transmet vos demandes, reçoit des réponses et les achemine vers votre appareil.

Lorsque vous envoyez des mails ou visitez des sites Internet, ce n'est donc pas votre adresse IP qui est utilisée, mais celle du serveur VPN. Toutes les données entre votre appareil et le serveur VPN sont chiffrées de surcroit, de sorte qu’aucun tiers ne puisse accéder à ces informations. Les VPN sont donc le meilleur moyen de rester anonyme si vous ne voulez pas faire l'objet d'un suivi à la trace sur Internet.

Plus d’intimité vis-à-vis de votre opérateur

Votre fournisseur d'accès Internet vous connait probablement mieux que quiconque. Rien de ce que vous faites sur Internet ne lui échappe. Et même si l'on n'a rien à se reprocher, une telle sensation d'intrusion dans la vie privée n'est pas du goût de tout le monde.

En utilisant un VPN, vous profitez d’une meilleure confidentialité. En chiffrant votre trafic avant même que les requêtes ne parte sur Internet, il empêche votre opérateur de savoir ce que vous faites. Il sait que vous envoyez des requêtes, mais ne peut pas en lire le contenu.

Une protection renforcée contre les pirates

En matière de vie privée, votre FAI n’est sans doute pas l’entité qui est le plus à craindre. Vos données sont aussi à la merci des pirates si vous ne prenez pas des mesures de protection efficaces.

Vol de coordonnées bancaires, mots de passe, vol d’identité… de nombreux risques planent en permanence sur les internautes et les préjudices peuvent être considérables.

Le danger est encore plus grand si vous vous connectez souvent à des WiFi publics. Mais en chiffrant vos communications, il devient beaucoup plus difficile, voire impossible aux pirates d’intercepter vos données. D’où l’importance d’utiliser un VPN, et particulièrement quand vous vous connectez à Internet depuis un réseau WiFi externe.

Un VPN vous protège-t-il contre les malwares ?

La protection contre les malwares n’est pas la vocation première des VPN. Ils chiffrent votre trafic et protègent vos communications contre les interceptions de données tout en vous rendant anonymes, mais un VPN ne protège pas contre les virus et malwares.

Pour autant, certains VPN intègrent des fonctionnalités qui complètent bien les fonctions des antivirus et logiciels anti-malwares traditionnels. C’est le cas notamment de NordVPN qui est l’un des acteurs les plus connus de ce marché.

NordVPN intègre des outils de lutte contre les sites malveillants qui sont les principales sources de propagation des virus et de malwares. Grâce à sa technologie baptisée Protection Anti-menaces Pro, il analyse les sites que vous visitez et en bloque l’accès si nécessaire. Cet outil empêche également les téléchargements suspects.

La Protection Anti-menaces Pro repose notamment sur une vaste quantité de données sur les sites malveillants ainsi qu’un un outil de renseignement sur les menaces basé sur l’apprentissage automatique (machine learning).

En plus de son VPN standard, NorVPN est donc aussi un outil de protection contre le phishing, la fraude et autres formes de menaces sur Internet.

Une assurance cyber-risques contre les arnaques

NordVPN propose également une protection d’un genre nouveau : une assurance cyber-risques sans surcoût. En optant pour la formule ultime, les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’un remboursent allant jusqu’à 5000 euros s’ils sont victimes d’une arnaque en ligne.

Si vous souhaitez y souscrire, NordVPN propose des baisses importantes de tarifs à quelques semaines du Black Friday. Il est accessible dès 2,99 € par mois au lieu de 11,59 € avec 3 mois offerts pour l’abonnement de deux ans, ce qui correspond à 74% de réduction.

La protection Anti-menaces pro quant à elle est disponible à partir de la formule Avancée qui est accessible dès 3,89 € au lieu de 14,99 € avec 3 mois offerts (-74%).

Enfin, la formule ultime qui est la plus avancée de NordVPN et qui donne droit à l’assurance cyber-risques est disponible à partir de 6,39 € par mois au lieu de 24,89 €, avec 3 mois offerts.