Les nouvelles menaces en ligne : comment les cybercriminels ciblent les utilisateurs en 2024

Les cyberattaques n'ont jamais été aussi nombreuses ni aussi rusées qu'en 2024. De la double extorsion aux malwares invisibles, les hackers multiplient les méthodes pour dérober vos données. Face à cette montée en puissance des cybermenaces, comment se protéger efficacement ? Focus.

En 2024, les menaces en ligne continuent de se multiplier et de s'intensifier, affectant à la fois les particuliers et les entreprises. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, les attaques par ransomware ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, touchant particulièrement les entreprises et les collectivités. Les attaques de phishing restent l'une des menaces majeures, avec 88 % des organisations victimes au moins une fois par an​.

Les ransomwares se sont également perfectionnés, intégrant désormais des techniques de double extorsion où les données volées sont chiffrées et revendues sur le dark web. Face à cette sophistication croissante des cyberattaques, notamment avec l'essor des logiciels espions et des escroqueries par hameçonnage, la nécessité de se renseigner sur les cyberattaques de 2024 est devenue impérative pour protéger ses informations sensibles​.

Les nouvelles formes de cyberattaques en 2024

Voici les principales menaces émergentes qui touchent à la fois les entreprises et les particuliers :

Ransomware 2.0 et double extorsion – Les ransomwares évoluent en combinant chiffrement des données et vol d'informations sensibles. Les cybercriminels menacent non seulement de bloquer l'accès aux systèmes, mais aussi de divulguer les données volées si la rançon n’est pas payée. Cela rend les attaques encore plus destructrices pour les victimes, en augmentant les risques de fuite d’informations sur le dark web​. Phishing alimenté par l'intelligence artificielle – Le phishing reste l'une des principales méthodes d'attaque, mais en 2024, il a atteint un nouveau niveau de sophistication grâce à l'intelligence artificielle. Les cybercriminels utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour personnaliser les messages et cibler des individus spécifiques au sein des entreprises, augmentant ainsi le taux de réussite de leurs attaques​. Malwares furtifs – Ces logiciels malveillants sont capables de rester cachés pendant de longues périodes avant d'être détectés. En s'introduisant discrètement dans les systèmes, ils causent des dommages progressifs et permettent aux attaquants de voler des informations sans éveiller de soupçons. Espionnage via des applications mobiles – Les applications légitimes sur les smartphones sont de plus en plus détournées pour des fins malveillantes. En téléchargeant des applications apparemment inoffensives, les utilisateurs peuvent, sans le savoir, donner accès à leurs données personnelles aux cybercriminels, qui exploitent ces failles pour espionner et voler des informations. Attaques par déni de service distribué (DDoS) – Ces attaques, qui visent à submerger un réseau ou un site web en augmentant son trafic, ont connu une hausse significative en 2024, touchant aussi bien les entreprises que les services publics. L’objectif est de perturber les opérations et d'exiger des rançons pour arrêter l'attaque.

Avec cette recrudescence des cybermenaces en 2024, il devient crucial de se doter d’outils capables de s’adapter à l’évolution des techniques des cybercriminels. Les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, recherchent désormais des solutions qui allient protection proactive, simplicité d’utilisation, et couverture complète pour sécuriser leurs données. Dans ce contexte, des solutions comme Bitdefender Premium Security apparaissent comme des alliés indispensables pour faire face aux attaques sophistiquées qui émergent chaque jour.

Bitdefender Premium Security : Une protection complète et avancée

En réponse aux menaces croissantes comme les ransomwares et les attaques de phishing, l’offre Bitdefender Premium Security offre une protection multicouche. Grâce à son système de détection proactive, il identifie et bloque les malwares, spywares et ransomwares avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Face aux attaques sophistiquées comme le Ransomware 2.0, Bitdefender se distingue en offrant une protection en temps réel capable de prévenir la double extorsion en sécurisant les données et en bloquant toute tentative de vol ou de chiffrement. Son moteur de sécurité utilise l’intelligence artificielle pour surveiller continuellement les systèmes et détecter les anomalies.

Avec la prolifération des cyberattaques via les réseaux publics, Bitdefender Premium Security inclut un VPN illimité, garantissant une protection complète lors de l’utilisation de connexions Wi-Fi non sécurisées. Ce VPN empêche les pirates d'intercepter des informations sensibles, que ce soit lors de la consultation de comptes bancaires ou de la gestion de données professionnelles. De plus, il permet aux utilisateurs d’accéder à du contenu géo-restreint en toute sécurité, offrant une tranquillité d’esprit complète lors de leurs activités en ligne, une fonction essentielle dans un contexte où la protection de la vie privée est primordiale.

Outre la protection contre les cybermenaces, Bitdefender Premium Security propose un Password Manager qui renforce la sécurité des informations de connexion en stockant les mots de passe dans un coffre-fort chiffré. Cela permet aux utilisateurs de créer et de gérer des mots de passe uniques pour chaque compte, réduisant ainsi le risque de piratage. Disponible à 59.99 € pour la première année (au lieu de 109,99 €), cette offre permet de protéger jusqu'à 5 appareils sur toutes les plateformes.

Finalement, opter pour une solution proactive et adaptée aux nouvelles menaces, c’est garantir à la fois la protection de vos appareils et la tranquillité d’esprit face à l’évolution rapide des cyberattaques.

Cet article est une publication sponsorisée proposée Bitdefender.