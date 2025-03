Pourquoi un iPhone 16e et pas un iPhone SE 4 ? Pour les bénéfices d’Apple, pardi !

En préférant sortir un iPhone 16e plutôt qu'un iPhone SE 4, Apple espère gonfler ses marges, quitte à s'éloigner des besoins véritables de sa clientèle.

Il y a quelques semaines, Apple lançait l'iPhone 16e, son nouveau smartphone d'entrée de gamme. Celui-ci a la particularité d'appartenir à la série principale des iPhone 16, alors que les iPhone SE, qui constituaient jusqu'ici les alternatives les moins chères, sont abandonnés. Pourquoi ce revirement stratégique ? Nous pourrions bien avoir de premiers éléments de réponse.

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg spécialisé Apple, la firme américaine a avant tout pris cette décision pour protéger ses bénéfices. En lançant sur le marché un appareil mieux équipé que les iPhone SE, elle a pu augmenter sensiblement ses prix. Pour le fabricant, il est ainsi plus aisé de dégager des revenus plus élevés, mais surtout de réaliser des marges plus importantes sur son produit, avec un iPhone 16e qu'avec un iPhone SE 4.

Apple en a fini avec les iPhone pas chers

L'iPhone 16e est plus abordable que les autres iPhone 16, mais il reste assez cher pour un produit avec un seul capteur photo, un design à encoche, sans MagSafe, et dont le modem propriétaire est bien moins performant que celui des autres modèles. Si bien que lorsqu'Apple a communiqué les tarifs de ce mobile, certains ont cru que la marque à la pomme anticipait d'éventuels droits de douane imminents, une forte inflation ou une crise économique à venir.

Mais ce choix de l'iPhone 16e et de son positionnement tarifaire serait plutôt dû à d'autres facteurs, internes. Les chiffres de vente des iPhone 16 seraient assez décevants. Aux États-Unis, l'argument Apple Intelligence n'a pas convaincu autant que désiré, surtout que les améliorations promises pour Siri tardent à arriver. En Europe et en Chine, où Apple Intelligence n'est toujours pas du tout disponible, le manque d'engouement est encore plus flagrant.

Par conséquent, Apple tente de se rattraper et préfère ne pas offrir d'option à 400-500 euros aux consommateurs dans le but de soigner ses marges, quitte à perdre des clients en route. Nous évoquions déjà le sujet des marges réalisées sur les iPhone quand nous vous rapportions qu'Apple vendait de moins en moins de configurations à forte capacité de stockage, les plus rentables pour la firme.

