Apple rencontre un problème pour vendre ses iPhone, et il en est le seul responsable

Les clients d'Apple privilégient de plus en plus les iPhone avec le stockage de base. Le prix élevé des versions mieux équipées et l'incitation à utiliser iCloud changent les habitudes des utilisateurs.

Plusieurs sources ont rapporté que les ventes d'iPhone 16 étaient loin d'être impressionnantes. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour Apple. Selon une récente étude publiée par le cabinet d'analyse CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), les consommateurs se tournent de plus en plus vers les configurations dotées de moins de stockage, et donc les moins chères, sur cette génération.

Entre octobre et décembre 2024, 42 % des acquéreurs d'un iPhone 16 ou d'un iPhone 16 Plus ont choisi d'acheter un modèle de plus de 128 Go. 58 % d'entre eux se sont donc contentés de la mémoire de base pour leur nouvel appareil. Entre octobre et décembre 2023, le rapport était plus équilibré. 48 % des acheteurs avaient privilégié un iPhone 15 ou 15 Plus avec plus de 128 Go de stockage, contre 52 % préférant opter pour les 128 Go.

iCloud plutôt qu'un iPhone avec plus de stockage interne

Le constat est le même sur les appareils les plus haut de gamme. 56 % des nouveaux propriétaires d'un iPhone 16 Pro ou iPhone 16 Pro Max au dernier trimestre 2024 ont choisi l'option la plus abordable, à 256 Go, plutôt que les variantes à 512 Go ou 1 To. Fin 2023, ils n'étaient que 52 % à se tourner vers l'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max embarquant 256 Go de stockage.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire étant donné nos besoins croissants d'espace pour nos fichiers, photos et applications, la tendance est donc à une baisse de la demande des consommateurs pour les iPhone à forte capacité de stockage. C'est d'autant plus étonnant qu'iOS occupe un volume d'espace plus conséquent depuis l'intégration d'Apple Intelligence. Cette situation peut en fait s'expliquer par deux phénomènes, tous deux provoqués par Apple même.

La première raison est qu'Apple pousse depuis des années ses utilisateurs à s'abonner pour stocker leurs fichiers dans iCloud. Cela représente la garantie d'une manne de revenus régulière et fiable. Sur le long-terme, la rentabilité est plus forte pour la firme américaine que de vendre un iPhone avec plus de stockage une fois toutes les X années, le taux de renouvellement des iPhone étant de plus en plus faible grâce au support logiciel long et à la qualité des appareils.

De nombreux utilisateurs ont commencé à utiliser iCloud pour stocker leurs fichiers et photos sur d'anciens iPhone limités en stockage. Ils se sont habitués à cette pratique et dépendent désormais d'iCloud, et n'ont donc plus besoin d'un iPhone plus généreux en espace. L'autre raison de ce désamour provient des prix pratiqués par Apple pour augmenter le stockage, très élevés, bien plus que chez la concurrence Android. On peut d'ailleurs supposer que cette politique est volontaire pour pousser les clients vers iCloud+.

Source : CIRP