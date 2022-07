Pour se sortir du pétrin, Netflix pourrait miser sur ses vieilles séries

Netflix pourrait adopter une nouvelle stratégie concernant ses vieilles séries. Au lieu de les laisser moisir dans le fond de son catalogue, elle pourrait les vendre à des chaînes de TV. Une manière de rentabiliser des productions anciennes et d’attirer un nouveau public.

Ça ne va pas fort pour Netflix en ce moment. Si la plate-forme reste toujours leader des services de SVOD, elle perd régulièrement des abonnés et subit la pression de plus en plus grande de ses concurrents. Pour tenter d’inverser la vapeur, la société cherche des solutions. L’une d’elle serait de vendre ses vieilles séries à des chaînes de TV.

Selon Bloomberg, il y aurait des discussions internes sur le sujet. Si aucune décision n’a encore été prise, la chose serait très sérieusement envisagée par Netflix.

Netflix pourrait remettre ses vieilles séries en avant

L’idée ne serait pas de retirer ces vieilles séries de Netflix, mais de permettre à ceux qui ne sont pas abonnés de les regarder sur les chaînes hertziennes. Ainsi, de vieux shows qui sont aujourd’hui dans les limbes du catalogue pourraient revenir sur le devant de la scène. Les téléspectateurs pourraient avoir envie de s’abonner afin de découvrir d’autres séries du même style. Une manœuvre qui ne serait pas inédite, puisque nous avons déjà vu des deals similaires en France, où certaines séries Netflix étaient diffusées à la télévision.

D’autres solutions sont aussi envisagées par la multinationale pour faire rentrer de l’argent, comme sortir ses films systématiquement au cinéma afin de maximiser l’audience. Bloomberg précise aussi que Netflix pourrait ralentir la hausse régulière de ses tarifs. La plateforme est aujourd’hui la plus chère du marché et augmente régulièrement ses prix, avec une qualité qui ne suit pas forcément derrière. Et si c’était ça, le nœud du problème ?

En tout cas, Netflix cherche des solutions d’urgence pour tenter de relancer la machine dans un contexte de plus en plus difficile. La diffusion récente de la quatrième saison de Stranger Things lui a donné une bouffée d’air frais. La série a en effet cumulé plus de 286 millions d’heures de visionnage, ce qui est un record absolu sur la plateforme. Cela n'empêche toutefois la fuite continuelle des abonnés.

Source : Bloomberg